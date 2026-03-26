قال المدير الرياضي كريستوف فرويند بعد فوز بايرن ميونيخ 4-0 على يونيون برلين يوم السبت: "ما نراه حالياً هو أفضل أداء لستاني على الإطلاق". "إنه لاعب مهم للغاية للفريق." وقد أظهر ستانيسيتش مرة أخرى خلال الـ90 دقيقة الماضية كامل نطاق مهاراته.
"لا يمكن تصور نادي بايرن ميونيخ بدونه": إشادة كبيرة بمدافع ميونيخ
بدأ اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا المباراة في مركز الظهير الأيمن، وتبادل الجوانب مع كونراد لايمر في بعض الأوقات. كان ستانيسيتش يشارك بانتظام في الهجوم من الجانبين الأيمن والأيسر، وصنع فرصًا كبيرة لكل من لينارت كارل وليون جوريتزكا، كما ساهم في صنع هدف سيرج غنابري الذي رفع النتيجة إلى 2-0. وبعد استبدال دايوت أوبامكانو، انتقل ستانيسيتش إلى مركز قلب الدفاع ليختتم رحلته بين المراكز.
- Getty Images Sport
نادي بايرن ميونيخ: جوزيب ستانيسيتش يتألق ليصبح لاعباً أساسياً بلا منازع
قبل بداية الموسم، كان ستانيسيتش يُعتبر لاعبًا احتياطيًا، قبل أن يتحول بشكل مفاجئ إلى لاعب أساسي لا غنى عنه. وقد أصبح مؤخرًا يجمع بين قوته الدفاعية المعهودة وحسه الهجومي. بعد 30 مباراة رسمية، سجل ستانيسيتش بالفعل ثلاثة أهداف وسبع تمريرات حاسمة. قال فرويند: "يلعب دقائق كثيرة، ولديه إيقاع رائع، وهو لائق بدنيًا للغاية ويمكنه اللعب في عدة مراكز". "في هذا الفريق، مع وجود العديد من اللاعبين الجيدين من حوله، يستمتع حقًا باللعب وليس فقط بالدفاع".
بصفته مولودًا في ميونيخ وخريجًا من أكاديمية النادي، يلبي ستانيسيتش أيضًا رغبتين كبيرتين لإدارة النادي، التي تثق في قدرته على الصعود أكثر في التسلسل الهرمي. "لديه ما يؤهله ليكون قائدًا"، كما قال فرويند قبل بضعة أسابيع. وقد أثار إعجاب مسؤولي ميونيخ عودة ستانيسيتش، بعد أن فرض نفسه خلال فترة إعارته إلى باير ليفركوزن في موسم 2023/24، وحقق ثنائية الألقاب، مما عزز مكانته بشكل دائم.
- Getty Images Sport
إيفيكا أوليتش وإيفان راكيتيتش يشيدان بجوزيب ستانيسيتش
لقد أصبح منذ فترة طويلة لاعبًا أساسيًا في المنتخب الكرواتي، ولكن الأمر لا يقتصر على ذلك. قال إيفيكا أوليتش لصحيفة «بيلد»: «أصبح يوسيب لاعبي المفضل على الإطلاق هنا في كرواتيا». لعب أوليتش في السابق مع نادي بايرن ميونيخ، ثم عمل لاحقًا كمدرب مساعد للمنتخب الكرواتي مع ستانيسيتش، وهو الآن مدرب المنتخب الوطني تحت 21 عامًا. "كان تطوره في بايرن سريعًا بشكل مفاجئ بالنسبة لنا - من لاعب احتياطي في التشكيلة إلى لاعب مهم حقًا."
وأضاف إيفان راكيتيتش: "نحن الكروات فخورون جدًا بجوزيب. إنه لاعب لا غنى عنه رياضيًا لمنتخبنا الوطني، وأنا متأكد من أنه سيتطور في المستقبل القريب ليصبح أحد قادة جيلنا الجديد". لعب راكيتيتش خلال مسيرته الناجحة مع أندية منها شالكه 04 وبرشلونة. منذ يوليو 2025، يشغل اللاعب البالغ من العمر 38 عامًا منصب المدير الفني في نادي هايدوك سبليت.
وأشاد راكيتيتش بستانيسيتش لانتقاله "المدروس بذكاء" إلى ليفركوزن على سبيل الإعارة: "أعتقد أنه أصبح لاعب كرة قدم أفضل هناك، لأنه كان يتعرض لضغط أقل قليلاً مما كان عليه الحال في بايرن، وبالتالي تمكن من التطور بهدوء تحت قيادة تشابي ألونسو. وبفضل النجاحات الكبيرة التي حققها، أصبح أكثر ثقة بنفسه. والآن هو في حالة لا يمكن معها تصور بايرن ميونيخ بدونه".
في فترة المباريات الدولية المقبلة، سيواجه ستانيسيتش مع منتخب كرواتيا في الولايات المتحدة كولومبيا التي يضم صفوفها زميله في ميونيخ لويس دياز، بالإضافة إلى البرازيل.
يوسيب ستانيسيتش: إحصائيات أدائه هذا الموسم
مسابقة المباريات الأهداف تمريرات حاسمة الدوري الألماني 19 2 4 دوري أبطال أوروبا 6 1 1 كأس ألمانيا 4 - 2 كأس السوبر 1 - -