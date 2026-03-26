"لا يمكن تصور نادي بايرن ميونيخ بدونه": إشادة كبيرة بمدافع ميونيخ

لقد أصبح منذ فترة طويلة لاعبًا أساسيًا في المنتخب الكرواتي، ولكن الأمر لا يقتصر على ذلك. قال إيفيكا أوليتش لصحيفة «بيلد»: «أصبح يوسيب لاعبي المفضل على الإطلاق هنا في كرواتيا». لعب أوليتش في السابق مع نادي بايرن ميونيخ، ثم عمل لاحقًا كمدرب مساعد للمنتخب الكرواتي مع ستانيسيتش، وهو الآن مدرب المنتخب الوطني تحت 21 عامًا. "كان تطوره في بايرن سريعًا بشكل مفاجئ بالنسبة لنا - من لاعب احتياطي في التشكيلة إلى لاعب مهم حقًا."

وأضاف إيفان راكيتيتش: "نحن الكروات فخورون جدًا بجوزيب. إنه لاعب لا غنى عنه رياضيًا لمنتخبنا الوطني، وأنا متأكد من أنه سيتطور في المستقبل القريب ليصبح أحد قادة جيلنا الجديد". لعب راكيتيتش خلال مسيرته الناجحة مع أندية منها شالكه 04 وبرشلونة. منذ يوليو 2025، يشغل اللاعب البالغ من العمر 38 عامًا منصب المدير الفني في نادي هايدوك سبليت.

وأشاد راكيتيتش بستانيسيتش لانتقاله "المدروس بذكاء" إلى ليفركوزن على سبيل الإعارة: "أعتقد أنه أصبح لاعب كرة قدم أفضل هناك، لأنه كان يتعرض لضغط أقل قليلاً مما كان عليه الحال في بايرن، وبالتالي تمكن من التطور بهدوء تحت قيادة تشابي ألونسو. وبفضل النجاحات الكبيرة التي حققها، أصبح أكثر ثقة بنفسه. والآن هو في حالة لا يمكن معها تصور بايرن ميونيخ بدونه".

في فترة المباريات الدولية المقبلة، سيواجه ستانيسيتش مع منتخب كرواتيا في الولايات المتحدة كولومبيا التي يضم صفوفها زميله في ميونيخ لويس دياز، بالإضافة إلى البرازيل.