"لا يمكن أن تخسر بنتيجة 8-2!" - جون تيري ينتقد تشيلسي بشدة بعد خسارته الثقيلة أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

خسر تشيلسي بنتيجة 5-2 في ملعب بارك دي برانس في مباراة الذهاب، ثم تعرض لهزيمة ساحقة بنتيجة 3-0 في ملعب ستامفورد بريدج في مباراة الإياب. وتعد النتيجة الإجمالية 8-2 أسوأ هزيمة يتكبدها تشيلسي على الإطلاق في مرحلة خروج المغلوب بدوري أبطال أوروبا، ومن المتوقع أن تؤدي إلى الكثير من المراجعة الذاتية في غرب لندن. واعترف المدرب ليام روزينيور بعد المباراة بأنه كان يريد من فريقه أن يظهر مزيدًا من الروح القتالية.

وقال للصحفيين: "100٪. بعد ست دقائق من بداية المباراة، ارتكبنا خطأً آخر، مما أدى إلى إحباطنا. أعتقد أن الهدف الثاني سجله من مسافة 25 ياردة في الزاوية العليا. عندما تتأخر بهدفين في وقت مبكر جدًا وبخمسة أهداف في مجموع المباراتين، فإنها تكون أمسية صعبة للغاية. من الواضح أننا أردنا أن نكافح أكثر مما فعلنا. الفضل يعود إلى باريس سان جيرمان. كان أسلوبهم في الاستحواذ على الكرة رائعاً للغاية في المباراة، ويستحقون التأهل بعد مباراتي الذهاب والإياب".