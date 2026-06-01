"لا يمكن اعتباره عبئًا".. فونسيكا يدافع عن رونالدو ويرسم حظوظ البرتغال في كأس العالم 2026

تدخل البرتغال نهائيات كأس العالم 2026 بنقطة ارتكاز مألوفة ولكن بمعضلة حديثة. فقد أعلن روبرتو مارتينيز عن قائمة مكونة من 26 لاعبًا تمزج بين الخبرة الهائلة لرونالدو وسنوات الذروة لنجوم أمثال برونو فيرنانديش وروبن دياش. وفي سن الواحدة والأربعين، لا يزال رونالدو هو القائد والهداف الدولي الأبرز في التاريخ، ومع ذلك، فإن ضمه يثير جدلًا حتميًا حول المرونة التكتيكية للفريق.

ورغم احترافه في الدوري السعودي بقميص نادي النصر، لا يزال رونالدو القائد الأوحد لخط الهجوم. ولكن، مع بقاء ذكرى الخروج من ربع نهائي نسخة 2022 أمام المغرب حية في الأذهان، تتزايد الضغوط على مارتينيز لإيجاد التوازن المثالي بين تكريم أسطورة حية وتحقيق أقصى استفادة من إمكانات "الجيل الذهبي" الذي يتمتع بعمق استثنائي في كافة المراكز.