"لا يمكنه الذهاب إلى هناك!" - أسطورة ليفربول يتوسل إلى كاويمين كيلهير ألا ينضم إلى تشيلسي وسط أزمة حراسة المرمى التي يمر بها البلوز، ويشير إلى احتمال عودته المذهلة إلى الريدز

فيما يتعلق بالاهتمام المبلغ عنه من ستامفورد بريدج، كان ألدريدج مصراً على أن كيليهر يجب أن يتجنب الانتقال، خاصة بعد أن انضم إلى برينتفورد بعقد مدته خمس سنوات في يونيو 2025. "تشيلسي؟ لا يمكنه الذهاب إلى هناك. لقد أكمل تدريبه في ليفربول، وهو الآن في فترة تدريب مع فريق يحقق نتائج جيدة للغاية"، حذر ألدريدج.

يعتقد ألدريدج أن رحلة الأيرلندي لم تنته بعد، مشيرًا إلى أن عمره يمثل ميزة كبيرة. "مهما حدث، يمكنه الانتقال إلى نادٍ كبير في المستقبل، بالتأكيد. لا ننسى أنه لا يزال صغيرًا نسبيًا بالنسبة لحارس مرمى".