"لا يمكنني التكتم على هذا الأمر" - نيمار يتحدث بعد استبعاده مجدداً من تشكيلة البرازيل، حيث يوجه نجم سانتوس "الحزين" رسالة واضحة إلى كارلو أنشيلوتي

تأجل حلم العودة الرومانسية إلى الساحة الدولية بالنسبة لأفضل هداف في تاريخ البرازيل. وعلى الرغم من عودته إلى مستواه مع فريق سانتوس، حيث سجل مؤخرًا هدفين وصنع هدفًا واحدًا في مباراتين، كان اللاعب البالغ من العمر 34 عامًا أبرز الغائبين عن التشكيلة الأخيرة للمنتخب البرازيلي.

أوضح أنشيلوتي أن السمعة وحدها لن تضمن حجز تذكرة طيران. يعطي المدرب الإيطالي الأولوية للكثافة البدنية أثناء تشكيل الفريق، مما يشير إلى أن المهاجم المخضرم لا يزال أمامه عقبات كبيرة يجب تخطيها قبل أن يُعتمد عليه مرة أخرى على الساحة العالمية.

"لماذا لم أستدعه هذه المرة؟ لأنه ليس جاهزاً بنسبة 100٪ وأنا بحاجة إلى لاعبين جاهزين بنسبة 100٪"، أوضح المدرب. "لذلك يجب على نيمار أن يواصل التدريب واللعب لإثبات قدراته والحفاظ على لياقته البدنية".