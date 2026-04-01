وأكد كافوكجو في هذا الصدد أن ساني «تأقلم جيدًا منذ اليوم الأول». «إنه جزء من العائلة، ولديه علاقة جيدة بالمدرب ويشارك بفعالية. أحيانًا يوصي بلاعبين كأنه كشاف. وهذا يدل على مدى ارتياحه الشديد هنا».

بعد 35 مباراة مع "الأسود"، سجل ساني حتى الآن ستة أهداف وصنع ثماني تمريرات حاسمة. وبذلك، لم يحقق حتى الآن هدف ناجلسمان المتمثل في أن يسجل نقاطاً أكثر بكثير في الدوري التركي مقارنة بما كان يسجله في الدوري الألماني مع بايرن ميونيخ. ومع ذلك، اختاره مدرب المنتخب الألماني مرتين مؤخراً ضمن تشكيلته - مما أثار استغراباً كبيراً بين الخبراء.

في المباراة الودية التي انتهت بفوز ألمانيا 4-3 في سويسرا، كان ساني ضمن التشكيلة الأساسية، لكنه لم يقدم أداءً مقنعاً. بعد دخوله كبديل في المباراة ضد غانا، صنع هدف الفوز الذي سجله دنيز أونداف ليصبح النتيجة 2-1. يبدو أن مكان ساني في تشكيلة كأس العالم مضمون تقريباً، لكن في الوقت نفسه، أكد ناجلسمان مراراً مؤخراً: "ليروي يعرف ما هو مطلوب منه. عليه أن يثبت ذلك."

على أي حال، لن يكون الحصول على مكان أساسي في كأس العالم هذا الصيف مهمة سهلة. فلوريان فيرتز وكاي هافرتز هما لاعبان أساسيان تحت قيادة ناجلسمان. أما المركزان المتبقيان، فقد شغلهما نيك وولتمادي وسيرج غنابري إلى جانب ساني في معسكر مارس. وإذا وصل جمال موسيالا إلى أفضل مستوياته في الوقت المناسب، فسيكون هو أيضًا بالتأكيد ضمن التشكيلة الأساسية.