تفاقمت الأوضاع سوءًا بالنسبة لتشيلسي، حيث تم نقل تشالوباه على نقالة بسبب إصابة في الدقائق الأخيرة من المباراة، بعد أن كان الفريق المضيف قد استنفد بالفعل جميع التبديلات الخمسة المتاحة له. وأدى خروج المدافع إلى اضطرار «البلوز» لخوض الدقائق الأخيرة بعشرة لاعبين، مما زاد الطين بلة في أمسية أوروبية مخيبة للآمال.

وفي تصريحاته بعد صافرة النهاية، كشف روزينيور عن التشخيص الأولي من الجهاز الطبي. وقال المدرب: "تريفوه، لقد سألت للتو الجهاز الطبي. إنه يعاني من التواء شديد في الكاحل، لذا أدعو الله ألا يكون الأمر خطيراً لأننا لا نستطيع خسارة مدافع آخر".

تعد خسارة تشالوبا مؤلمة بشكل خاص بالنظر إلى أن تشيلسي كان يفتقد بالفعل اثنين من الظهيرين الأيمنين - ريس جيمس ومالو غوست - في هذه المباراة.