"لا يمكننا أن نخسر ما لا نملكه" - غابرييل جيسوس يؤكد أن أرسنال لا يجب أن "يخاف" من سباق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو يتطلع إلى الفوز بأكثر من لقب واحد هذا الموسم
التحول في العقلية في الإمارات
عندما انتقل جيسوس من مانشستر إلى شمال لندن، جلب معه سجل حافل بالانتصارات إلى غرفة ملابس فريق شاب. وكشف البرازيلي أن توقعاته الأولية بشأن قدرة أرسنال على الفوز باللقب لم تلق قبولاً فورياً من قبل الفريق الذي اعتاد على المنافسة على المراكز الأربعة الأولى بدلاً من اللقب الأكبر.
وأشار المهاجم إلى أن العديد من اللاعبين سخروا في البداية من تفاؤله، ملمحين إلى أنه ربما انضم إلى النادي الخطأ إذا كان يتوقع الفوز باللقب على الفور. ومع ذلك، تلاشت تلك الشكوك منذ أن أثبت فريق ميكيل أرتيتا نفسه كأحد المنافسين الرئيسيين لهيمنة مانشستر سيتي على الدوري المحلي في المواسم الأخيرة.
قال جيسوس، متذكراً طموحاته المبكرة في الفوز باللقب: "ضحك بعضهم. قالوا: 'ربما انضممت إلى النادي الخطأ'. سألتهم لماذا. مع الجودة الموجودة في فريقنا، لماذا لا نستطيع الفوز بالدوري؟"
يصبح أضحوكة
استذكر جيسوس الأيام الأولى من مسيرته مع أرسنال وكيف تطورت التوقعات الداخلية. ويعتقد المهاجم أن الفريق قد تجاوز أخيرًا مرحلة صعبة من الناحية المعنوية بعد احتلاله المركز الثاني في الدوري لثلاثة مواسم متتالية.
وقال جيسوس لموقع "ذا أثليتيك": "إنها عملية يجب احترامها. لقد انتقلنا من الكفاح بشدة للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا إلى الكفاح على اللقب. وعلينا أن نكون سعداء بذلك. فريقنا الآن أكثر خبرة ونضجًا. يمكننا الفوز بالدوري هذا الموسم وربما بلقب آخر أيضًا. ربما كان مشجعو أرسنال سيقولون الدوري الإنجليزي الممتاز لأنه مر أكثر من 20 عامًا. لكنهم لم يفوزوا أبدًا بدوري أبطال أوروبا، لذا من الواضح أن الفوز بكليهما يمثل حلمًا بالنسبة لهم. أنا أريد الفوز بكل شيء، لكن إذا اضطررت للاختيار، فسيكون دوري أبطال أوروبا".
مواجهة مخاوف السباق على اللقب
على الرغم من تقدم مانشستر سيتي بفارق تسع نقاط - بعد أن خاض الفريق مباراة أكثر - إلا أن جيسوس حذر من الذكريات السيئة المرتبطة بانهيارات الفريق في أواخر المواسم السابقة. وكشف أن اللاعبين أجروا "محادثات جادة" مع مجلس إدارة النادي لضمان الحفاظ على صمودهم النفسي خلال المرحلة الأخيرة من الموسم.
وقال جيسوس: "عندما تحقق [النجاح]، قد تخشى خسارته. لكننا لم نحققه بعد، لذا لا داعي للخوف. لا يمكننا أن نخسر شيئاً لم نحققه بعد. علينا أن نخرج إلى الملعب، مباراة تلو الأخرى، ونحاول الفوز".
ماذا سيحدث بعد ذلك؟
لا يزال فريق «المدفعجية» في صراع على تحقيق الرباعية هذا الموسم، حيث لا تزال أمامه منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس كاراباو. وسيكون أول تحدٍ له في السعي نحو اللقب هو المواجهة مع مانشستر سيتي في نهائي كأس كاراباو يوم الأحد، قبل أن يلتقي ساوثهامبتون في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.
