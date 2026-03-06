"لا يمكنك أن تتخيل ذلك" - مايكل بالاك ينهار بالبكاء بينما يتحدث نجم تشيلسي وألمانيا السابق لأول مرة عن وفاة ابنه المأساوية في حادث دراجة رباعية

خلال المقابلة، سُئل بالاك عن كيفية تعامله مع الخسارة المدمرة التي تعرض لها خلال السنوات القليلة الماضية. بعد صمت طويل، أجاب نجم البلوز السابق: "صعب. لا يمكنك أن تتخيل ذلك. لا يمكنك حتى وصفه بالكلمات. إنها عملية قمع. كل شخص يتعامل معها بطريقة مختلفة. بالكاد أستطيع التحدث عنه. أود أن أقول المزيد، لكن المشاعر تغمرني". وأضاف: "لهذا السبب، إنها عملية إنكار، حيث تحاول التعايش معها في حياتك اليومية... بالطبع، تصبح مخاوفك أكبر. ماذا يمكن أن يحدث غير ذلك؟"