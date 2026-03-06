Getty Images Sport
"لا يمكنك أن تتخيل ذلك" - مايكل بالاك ينهار بالبكاء بينما يتحدث نجم تشيلسي وألمانيا السابق لأول مرة عن وفاة ابنه المأساوية في حادث دراجة رباعية
الانفتاح على المحنة
حاول رجال الإطفاء والمسعفون إنعاش المراهق، لكن تم إعلان وفاته في مكان الحادث. وقد تحدث بالاك الآن عن هذه المحنة في مقابلة عاطفية مع قناة Sky في ألمانيا، حيث تحدث عن الألم الشديد وعن عملية التكيف مع الحياة بعد هذه الخسارة المدمرة.
دمار فقدان الابن
خلال المقابلة، سُئل بالاك عن كيفية تعامله مع الخسارة المدمرة التي تعرض لها خلال السنوات القليلة الماضية. بعد صمت طويل، أجاب نجم البلوز السابق: "صعب. لا يمكنك أن تتخيل ذلك. لا يمكنك حتى وصفه بالكلمات. إنها عملية قمع. كل شخص يتعامل معها بطريقة مختلفة. بالكاد أستطيع التحدث عنه. أود أن أقول المزيد، لكن المشاعر تغمرني". وأضاف: "لهذا السبب، إنها عملية إنكار، حيث تحاول التعايش معها في حياتك اليومية... بالطبع، تصبح مخاوفك أكبر. ماذا يمكن أن يحدث غير ذلك؟"
مأساة في البرتغال
وفقًا لصحيفة ديلي ميل، وقع الحادث على قطعة أرض غير مستوية بالقرب من منزل العائلة لقضاء العطلات، ولم تتورط أي مركبات أخرى في الحادث. وذكرت صحيفة جورنال دي نوتيسياس البرتغالية اليومية، عبر صحيفة ديلي ميل، أن إميليو كان يقود الدراجة الرباعية للخلف عندما فقد السيطرة عليها. إميليو هو أحد الأبناء الثلاثة الذين أنجبهم بالاك من زوجته السابقة سيمون لامبي؛ وللزوجين أيضًا ابنان آخران هما لويس وجوردي. كانت العائلة تستمتع بعطلة صيفية في منطقة سيتوبال قبل وقوع الحادث المروع خارج ملكيتهم.
منظور جديد
اعترف قائد منتخب ألمانيا السابق بأن مثل هذه المأساة تغير بشكل جذري نظرة المرء إلى العالم. وقال: "الحياة ثمينة. إن الحياة التي نعيشها هي امتياز كبير. أن الحظ وسوء الحظ يلعبان أيضًا دورًا كبيرًا. القدر... على الرغم من كل ما يقال عن القدر، أريد بطبيعة الحال أن أواجهه. هذا يمنحني القوة مرة أخرى، هذه المهمة، وفي الوقت نفسه، إدراك أن الحياة تستمر".
