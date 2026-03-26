AFP
ترجمه
"لا يفيد أحداً" - مطالبة راحيم ستيرلينج بالتقاعد و"الذهاب إلى إيبيزا" وسط معاناة فينورد
نصيحة قاسية بشأن التقاعد لستيرلينغ
قدم فان دير جيب تقييماً قاسياً لمستوى ستيرلينج الحالي، ملمحاً إلى أن الجناح يجب أن يتقاعد على الفور. انضم اللاعب البالغ من العمر 31 عاماً إلى فينورد كلاعب حر عقب إنهاء عقده مع تشيلسي، لكنه فشل في استعادة البريق الذي جعله في يوم من الأيام أحد أكثر المهاجمين رعباً في أوروبا.
وفي حديثه في بودكاست"Willem & Wessel"، لم يتردد فان دير جيب في القول: "عليه أن يذهب إلى روبن فان بيرسي ويقول له: 'دعنا نوقف هذا، هذا لن ينجح، هذا ليس جيداً لي، ولا لك، ولا للنادي'. أنت لا تساعد أحداً حقاً بهذا. عليه فقط أن يذهب إلى إيبيزا، ويرتدي سروال السباحة، ويأكل طبق بايلا لذيذاً مع زوجته. عندها سيقضي وقتاً رائعاً. لكن هذا لن ينجح معه بعد الآن. يا للأسف".
- AFP
صراعات الدوري الهولندي
لم يسجل نجم مانشستر سيتي وليفربول السابق سوى تمريرة حاسمة واحدة في أول خمس مباريات له مع عملاق روتردام، وجاءت تلك التمريرة في المباراة التي فاز فيها الفريق على إكسلسيور. وكان أداؤه في التعادل الأخير 1-1 أمام أياكس مخيباً للآمال بشكل خاص، مما دفع فان بيرسي إلى استبداله بعد 55 دقيقة فقط، في الوقت الذي كان فيه فينورد يحاول العودة إلى المباراة.
وقد ردد زميله المحلل ويليم فان هانيجم مخاوف فان دير جيب، متسائلاً عما إذا كان ستيرلينج لا يزال يتمتع بالقدرات البدنية اللازمة للمنافسة على أعلى المستويات. وقال لاعب وسط فينورد السابق: "لم يكن في المستوى المطلوب مرة أخرى، لا. لو كنت مكانهم، لطلبت استرداد أموالي وقلت: اذهب إلى بيتك فحسب". "لا يجب أن تشرك لاعباً مثله. كان لاعباً جيداً في الماضي؛ كان لا يزال يتمتع باللياقة البدنية والسرعة، لكن هذا كل شيء. إذا اصطدم بك، يسقط على الأرض. أليس هذا جنونياً؟ لا يجب أن تفعل ذلك بنفسك كلاعب أيضاً. إذا كان يفتقر إلى السرعة وكان الكرة بحوزته، فإنهم يتخطونه ببساطة. هذا لا طائل منه".
فان بيرسي يطالب بمزيد من التأثير
على الرغم من تزايد الانتقادات من وسائل الإعلام الهولندية، يحافظ المدرب روبن فان بيرسي على موقف علني أكثر دبلوماسية، مع اعترافه بأنه يتوقع المزيد من لاعبه البارز الذي انضم للفريق في فترة الانتقالات الشتوية. ويأمل المهاجم السابق لفرق أرسنال ومانشستر يونايتد بشدة أن يستعيد ستيرلينج مستواه، في الوقت الذي يسعى فيه فريق فينورد إلى حسم المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الهولندي.
وقال فان بيرسي للصحفيين: "أهم شيء هو الفوز بالمباريات خلال هذه الفترة التي يزداد فيها رحيم لياقةً". "أنا أحترم وأدرك من أين أتى، لكن في الوقت نفسه علينا أن نحقق النتائج كنادٍ. علينا أن نحتل المركز الثاني، الأمر بهذه البساطة. أعتقد أنه يخطو خطوات إلى الأمام من حيث لياقته البدنية، ومن حيث أدائه. وفي الوقت نفسه، أريد أن أرى تأثيرًا أكبر بعيدًا عن الكرة، وتأثيرًا أكبر على الكرة".
- AFP
ماذا سيحدث بعد ذلك؟
مع انتهاء عقده قصير الأجل في نهاية الموسم، يواجه ستيرلينغ أشهرًا حاسمة في مسيرته الاحترافية. ويأمل اللاعب الدولي الإنجليزي في الحصول على فرصة أخرى لإثبات جدارته أمام فان بيرسي عندما يزور فريق فينورد نادي فولندام بعد فترة التوقف الدولية.