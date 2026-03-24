"لا يعرف كيف يلعب ليونيل ميسي!" - مدرب المنتخب الأمريكي ماوريسيو بوكيتينو ينتقد تييري هنري بسبب انتقاداته "المهينة" لفترة عمله في باريس سان جيرمان

وتطرق بوكيتينو إلى المزاعم التي تفيد بأنه أجبر ميسي على اللعب في مركز الجناح الأيمن بشكل جامد، موضحًا أن تحركات اللاعبين غالبًا ما تكون مسألة تتعلق بالتدفق الطبيعي للعب واستعادة التوازن، وليس تعليمات تدريبية صارمة.

وأوضح قائلاً: "قال تييري هنري، الذي كان يعلق لصالح قناة Prime، إنه لا يفهم لماذا وضع بوكيتينو ميسي في الجناح الأيمن بينما كان أفضل بجانب نيمار". "وأرد على ذلك بالقول: إن بوكيتينو وطاقمه لم ينقلوا ميسي عمداً إلى الجناح الأيمن في الشوط الثاني. أحياناً يجد اللاعبون أنفسهم في موقف دفاعي لاستعادة توازنهم واسترجاع طاقتهم، وكان هذا هو الحال مع ميسي".

كما انتقد التأثير الذي تحدثه مثل هذه التعليقات على سمعة المدرب: "لذا، عندما ينتقد لاعب سابق مثل هنري هذه الحالة ويحملني المسؤولية، فإن ذلك يثير ضجة كبيرة. نسمع عبارات مثل: ‘هذا المدرب لا يعرف كيف يشرك ميسي. إنه لا يعرف كيف يستخدم مبابي’".