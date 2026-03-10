"لا يصدق" مايكل أوليز يُشاد به باعتباره أفضل لاعب انضم إلى الدوري الألماني منذ 10 سنوات، حيث يقول النجم السابق إن بطل بايرن "يفعل كل شيء بشكل صحيح"

في حديثه إلى Amazon Prime ليلة مباراة بايرن ميونيخ خارج أرضه ضد أتالانتا في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، أشاد كرامر بأوليس بأعلى درجات الثناء. وشرح لاعب الوسط السابق موقفه الجريء قائلاً: "إنه بالنسبة لي ربما أفضل انتقال في الدوري الألماني خلال العشر سنوات الماضية".

بعد انتقاله من كريستال بالاس مقابل 53 مليون يورو في يوليو 2024، غير المهاجم خط الهجوم لفريق فينسنت كومباني. وأصر كرامر على رأيه بشأن المبلغ الضخم: "أعلم أننا نتحدث دائمًا عن مبالغ كبيرة. لكن مع ذلك: من حيث السعر والأداء، ما يقدمه هذا اللاعب للفريق أمر لا يصدق".