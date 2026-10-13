Getty Images Sport
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"لا يشكل أي تهديد على المرمى".. كاراجر يطالب باستبعاد فلوريان فيرتز من مواجهات ليفربول المقبلة!
سيتي يتجاوز ليفربول المنقوص بسهولة
عاش فريق أندوني إيرايولا فترة ما بعد الظهيرة بائسة على أرضية ملعب أنفيلد بعدما تعرّض للتفكيك على يد مانشستر سيتي الذي لا يرحم بقيادة إنزو ماريسكا. وحقّق الفريق الزائر فوزًا عريضًا بنتيجة 3-0، مستغلًا الأمر بالكامل بعد طرد لاعب وسط ليفربول ريان جرافينبيرخ بالبطاقة الحمراء بعد مرور الساعة من اللقاء بقليل.
وقاد كل من إيرلينج هالاند، وجيريمي دوكو، ورايان شرقي أصحاب الأرض إلى خسارة ثقيلة على ملعبهم بأهدافهم. لكن الأداء الباهت للاعب المنتخب الألماني فيرتز كان الأكثر إثارة للانتباه، ما جعله محلًّا لانتقادات حادة من مدافع ليفربول السابق كاراغر.
- Getty Images Sport
كاراجر يشكك في الثنائي البالغة قيمته 100 مليون جنيه إسترليني
وفي حديثه إلى سكاي سبورتس، أعرب كاراجر عن استيائه من استمرار تعثر فيرتز. وأشار إلى أن صاحب المهام الإبداعية يتألق مع منتخب بلاده تحت قيادة يورجن كلوب، بينما يبقى مستواه مع النادي مصدر قلق كبير، خصوصاً في ظل غياب المهاجمين الأساسيين ألكسندر إيساك وكودي خاكبو.
وقال كاراغر: "سأعود إلى فلوريان فيرتز، لأنني انتقدته بعد المباراة الأخيرة التي لعبها ليفربول في بورنموث. وقد تعرضت بعد ذلك لبعض الانتقادات من جماهير ليفربول لأنني تناولت الأمر بنظرة سلبية. لكن ما قلته هو أن الأمل الأخير قد يكون في أن يتمكن يورغن كلوب من احتضانه ومساندته عندما كان مع منتخب ألمانيا.
"لقد قدّم مستوى رائعاً مع ألمانيا تحت قيادة يورغن كلوب. لكنه جاء إلى هنا اليوم، وأنا أنظر إلى المباراة من دون إيساك ومن دون خاكبو، وهما أفضل مهاجمينا هذا الموسم. نحن بحاجة إلى برادلي باركولا وبحاجة إلى أن يرتفع فيرتز بمستواه ويساعد فيكتور مونيوز ولويس كوماس في المنطقة الأمامية. كوماس ومونيوز كانا أفضل من اللاعبين اللذين تبلغ قيمتهما 100 مليون جنيه إسترليني".
وشدد كاراغر كذلك على أن فيرتز لا يجب أن يكون أساسياً على حساب جرافنبرخ، مضيفاً: "هذا لا يمكن أن يكون صحيحاً. إنه ليس صحيحاً. لم يكن القرار بحاجة إلى تفكير من أي شخص في الملعب عندما أصبح ليفربول بعشرة لاعبين. وكان مصدر الإشراق الكبير هو جرافنبرخ. لقد بدأ بشكل سيئ ثم أُخرج من التشكيلة. لا يمكن بأي حال أن يلعب فيرتز على حساب جرافنبرخ".
الوقت يداهم فيرتز باهظ الثمن
وينبع جوهر حجة كاراجر من الفترة الطويلة التي أمضاها فيرتز في ميرسيسايد دون أن يقدّم مردودًا يوازي قيمة انتقاله الضخمة البالغة 116.5 مليون جنيه إسترليني. وفي حين يمكن منح الوافدين الجدد مثل باركولا فترة للتأقلم، فإن فيرتز أصبح الآن عنصرًا راسخًا في التشكيلة، لكنه فشل مرارًا في الارتقاء إلى المستوى المطلوب.
وقال كاراجر موضحًا: "ما يقدّمه فلوريان فيرتز لليفربول ليس كافيًا في الوقت الحالي. لقد خاض 55 أو 60 مباراة مع ليفربول. أما إذا تحدثنا عن باركولا، فهو لعب أربع أو خمس مباريات. ترغب في المزيد منه، لكن عليك التحلي بالصبر. لو انتقدته، لكان ذلك مبالغًا فيه، لكن الأمر مختلف مع لاعب خاض 60 مباراة".
وخلص مدافع القلب السابق في النهاية إلى أن الألماني لا يقدّم أي خطورة هجومية في حالته الحالية، قائلًا: "لا ينبغي أن يكون أساسيًا في ليفربول في الوقت الحالي. لا أرغب في مهاجمة لاعبي ليفربول، لكننا لا نقول هذا بعد خمس أو عشر مباريات، بل نقوله بعد 50 أو 60 مباراة.
"فيرتز لا يبدو مطلقًا قريبًا من التسجيل. لا تخرج من المباراة وأنت تعتقد أنه أهدر فرصًا أو أنه أجبر حارس المرمى على التصدي. لم يكن هناك اليوم أي شيء على الإطلاق يجعلك تعتقد أنه مرّر كرة بينية لأحد، أو أنه كاد أن يسجل. لا توجد أي خطورة تهديفية على الإطلاق".
- AFP
إيراولا يواجه معضلة كبيرة في اختيار التشكيلة
يتعين على إيرولا الآن إيجاد وسيلة لإعادة الحياة إلى هجوم ليفربول المنقوص، في الوقت الذي يتعامل مع تداعيات خسارة قاسية على أرضه. فمع غياب أسماء مهمة مثل إيساك وجاكبو، وتوقيع عقوبة الإيقاف على جرافنبرخ بعد البطاقة الحمراء التي تلقاها، تبدو خيارات المدرب في خط الوسط والثلث الأخير من الملعب محدودة للغاية.
وتتصاعد الضغوط على الجهاز الفني إما لتحرير قدرات فيرتز التي لا يمكن إنكارها، أو الأخذ بنصيحة كاراغر واستبعاد النجم الذي يقدم مستويات دون المتوقع. وسيحتاج ليفربول إلى إيجاد حلول فورية لمنع هذه الخسارة الثقيلة من إخراج مسيرته المحلية عن مسارها.
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