لا يشعر آرني سلوت بأي «ندم» بشأن الخلاف مع محمد صلاح قبل رحيل أسطورة ليفربول

وسارع سلوت إلى رفض فكرة أن بضع مباريات قضاها صلاح على مقاعد البدلاء هي التي حددت مستقبله. وقال سلوت قبل مباراة الريدز في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي أمام مانشستر سيتي: "أعود بذاكرتي إلى هذا الموسم وأعتقد أنني اتخذت بعض القرارات التي كان من الممكن أن تكون أفضل، لكنني لا أتحدث عن هذا الأمر بالتحديد مع محمد". "لا أندم على الكثير من الأمور التي فعلتها خلال فترة عملنا معًا التي استمرت لأكثر من عام ونصف بقليل. مرة أخرى، الافتراض القائل بأنه إذا لم يلعب فإنه يريد الرحيل - وهذا هو الافتراض السائد - فإنه كان سيغادر منذ عام ونصف".

"أتذكر مباراة وست هام خارج أرضنا عندما لم يكن يلعب (تحت قيادة يورغن كلوب في عام 2024). لم أكن هناك. لم يقرر الرحيل. الافتراض هو أنه إذا لم تلعب في هذه المباريات وفجأة أردت الرحيل، فهذا افتراض وربما يكون صحيحًا وربما لا. لكن التاريخ أظهر أنه لم يفعل ذلك من قبل وحقق موسمًا رائعًا بعد ذلك."