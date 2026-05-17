لا يستويان.. ميسي خسر 14 بطولة في إنتر ميامي كرونالدو، فلماذا يُرفع الأرجنتيني على الأعناق ويُهاجم البرتغالي؟!

جدل كبير مستمر بين الثنائي وجماهيرهما!

ضجت منصات التواصل الاجتماعي بصورة تداولها قطاع عريض من جماهير النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وحظيت بتفاعل هائل من عشاق اللعبة.

الصورة ترصد ما وصفته بالبطولات التي خسرها النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي منذ انتقاله إلى صفوف فريق إنتر ميامي الأمريكي والتي بلغت بحسب المنشور 14 بطولة كاملة.

واعتبرت الجماهير المحبة للاعب البرتغالي أن هذه الإحصائية تمثل دليلًا دامغًا على تعرض نجمهم المفضل لظلم إعلامي وجماهيري حاد إذ يتلقى رونالدو هجومًا مستمرًا بسبب غيابه عن منصات التتويج الرسمية مع نادي النصر السعودي بينما يمر الكثيرون على إخفاقات ميسي في ملاعب الولايات المتحدة الأمريكية مرور الكرام دون نقد رغم تساوي البطولات المفقودة حسب الصورة، وهو ما يطرح تساؤلات حول المعايير المزدوجة في التقييم الرياضي بين أسطورتي اللعبة.


    التضليل الرقمي والمغالطة الإحصائية في رصد البطولات


    يحتاج تفكيك المنشور المتداول إلى نظرة رياضية فاحصة تكشف بوضوح حجم التضليل الممارس في رصد الأرقام والبطولات الضائعة بهدف خلق مساواة وهمية.

    المنشور الذي يدعي خسارة النجم الأرجنتيني لعدد 14 بطولة يعتمد على حيلة إحصائية مكشوفة تقوم على احتساب كل مسابقة لم يفز بها الفريق كإخفاق شخصي للاعب دون النظر إلى اللوائح أو المنطق الرياضي.

    فعندما وصل ميسي إلى الأراضي الأمريكية في عام 2023 كان فريق إنتر ميامي يقبع في المركز الأخير لجدول ترتيب الدوري ويفتقد إلى أي فرصة منطقية للمنافسة على درع المشجعين ومع ذلك أصر صناع الصورة على إدراجها كبطولة خسرها ميسي.

    علاوة على ذلك تكرر القائمة مسابقات لم يشارك فيها الفريق من الأساس ككأس الدوري الأمريكي في نفس عام الوصول، مما يوضح أن الهدف الوحيد كان تضخيم الرقم ليصل إلى العدد 14 ليحاكي تمامًا الحصيلة السلبية لغريمه التقليدي في الملاعب السعودية وهو رصد يفتقر إلى النزاهة والتحليل الدقيق.


    الفارق الجوهري في واقع المشروع الرياضي للفريقين


    محاولة المساواة بين وضع ليونيل ميسي مع إنتر ميامي ووضع كريستيانو رونالدو مع النصر تعد مقارنة ظالمة وتفتقر تمامًا إلى الموضوعية بسبب الاختلاف الهائل في نقطة الانطلاق لكل منهما.

    لقد انتقال النجم الأرجنتيني إلى ناد حديث العهد يفتقر تمامًا إلى ثقافة الألقاب ولم يسبق له الصعود إلى منصات التتويج طوال تاريخه بل وكان يعيش فترة كارثية على مستوى النتائج المحلية في ذيل الترتيب.

    وفي المقابل عندما شد النجم البرتغالي الرحال إلى العاصمة الرياض في يناير من عام 2023 كان نادي النصر يتربع بالفعل على صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين ويمتلك تشكيلة قوية ومستقرة تنافس بانتظام على كل الألقاب المحلية والقارية ويضم نخبة من النجوم.

    هذا التباين الشديد في خط البداية يجعل من غير المنطقي تقييم الحصيلة النهائية لكلا النجمين بذات المعايير الرقمية لأن أحدهما جاء لينقذ فريقًا من القاع والآخر جاء ليتوج فريقًا في القمة.


    تباين الخطاب الإعلامي وفخ القائد المنقذ


    يتجسد الاختلاف الأعمق بين التجربتين في طبيعة الخطاب الإعلامي والتسويقي المصاحب لكل لاعب عند انتقاله.

    فلم يبع النجم الأرجنتيني الأوهام للجماهير ولم يروج عبر منصات الإعلام بأنه جاء لإصلاح المسار المائل في إنتر ميامي أو صناعة معجزات لم تتحقق من قبل بل تعامل مع التجربة بنوع من الهدوء الشديد ودون ضجيج ومع ذلك نجح في تقديم ما عجز عنه الآخرون على أرض الملعب.

    وفي المقابل يجري تصدير النجم البرتغالي دائمًا في ثوب قائد المشروع التاريخي والمنقذ الأوحد الذي سيغير خريطة المنافسة وهي النظرة التي تروج لها الآلة الإعلامية باستمرار.

    لكن الواقع على أرض الميدان يكشف مفارقة صارخة إذ إن العديد من النجوم العالميين الذين ساروا على خطاه وانتقلوا إلى الدوري السعودي نجحوا في تحقيق إنجازات وبطولات رسمية كبرى فاقت ما قدمه رونالدو بمراحل وحصدوا الذهب والبطولات المعتمدة مع أنديتهم في الوقت الذي غاب فيه قائد مشروع النصر عن منصات التتويج الرسمية الكبرى المتمثلة في الدوري السعودي والكأس ودوري أبطال آسيا للنخبة.


    حصاد أرض الواقع ونقطة التحول التاريخية للاعبين


    يتجلى السبب الحقيقي وراء رفع الجماهير والإعلام للنجم الأرجنتيني على الأعناق في طبيعة البصمة الفورية والفعالة التي تركها في الملاعب الأمريكية وتجسدت في ألقاب حقيقية.

    فمنذ المباريات الأولى لميسي نجح في قيادة إنتر ميامي لتحقيق بطولة كأس الرابطتين في عام 2023 وهو أول لقب رسمي في تاريخ النادي على الإطلاق ثم واصل التميز ليقود الفريق إلى تحقيق درع المشجعين في عام 2024 محطمًا الرقم القياسي التاريخي لعدد النقاط في تاريخ الدوري الأمريكي.

    ميسي غير هوية النادي بالكامل ونقله من القاع إلى منصات التتويج محققًا ألقابًا رسمية معتمدة غيرت تاريخ النادي للأبد.

    وفي الجانب الآخر تشير الأرقام الرسمية الصادرة من الملاعب السعودية إلى أن رونالدو خسر مع النصر 14 بطولة رسمية شملت الغياب عن لقب الدوري لثلاثة مواسم متتالية وخسارة السوبر في أربع مناسبات وتوديع كأس الملك في أربع نسخ متتالية وصولًا إلى خسارة نهائي دوري أبطال آسيا 2 في العام الحالي 2026 وتجمد رصيده الجماعي عند لقب وحيد وهو كأس الأندية العربية.


    بيت القصيد


    بيت القصيد في هذه القضية الجدلية يكمن في أن كرة القدم لا تعترف بالأرقام المجردة المقصوصة من سياقها بل تعترف بالتأثير الفعلي والإنجازات الملموسة على أرض الواقع. 

    يكمن الفارق الجوهري بين النجمين في أن خسائر ميسي المدعاة في المنشورات التنافسية لم تمنعه من تحقيق المستهدفات الرئيسية وتحويل ناد صغير إلى بطل متوج بالألقاب الرسمية القياسية دون صخب إعلامي مسبق.

    بينما تعكس خسائر رونالدو الـ 14 مع النصر عجزًا واضحًا عن قيادة فريق جماهيري كبير ومنظم نحو منصات التتويج المعتمدة محليًا وقاريًا والاضطرار إلى الاكتفاء ببطولة وحيدة وسط سيطرة كاملة للمنافسين على الألقاب الكبرى رغم كل الوعود والشعارات التسويقية المصاحبة لقدومه.

    ولهذا السبب تحديدًا ينظر المجتمع الرياضي إلى تجربة الأرجنتيني بنوع من التقدير والثناء المستحق بينما يتعرض البرتغالي لسهام النقد بسبب الفجوة العميقة بين سقف التوقعات المرتفع والحصاد الرسمي الغائب عن خزائن ناديه حتى الآن.