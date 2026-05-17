لا يستويان.. ميسي خسر 14 بطولة في إنتر ميامي كرونالدو، فلماذا يُرفع الأرجنتيني على الأعناق ويُهاجم البرتغالي؟!





يحتاج تفكيك المنشور المتداول إلى نظرة رياضية فاحصة تكشف بوضوح حجم التضليل الممارس في رصد الأرقام والبطولات الضائعة بهدف خلق مساواة وهمية.

المنشور الذي يدعي خسارة النجم الأرجنتيني لعدد 14 بطولة يعتمد على حيلة إحصائية مكشوفة تقوم على احتساب كل مسابقة لم يفز بها الفريق كإخفاق شخصي للاعب دون النظر إلى اللوائح أو المنطق الرياضي.

فعندما وصل ميسي إلى الأراضي الأمريكية في عام 2023 كان فريق إنتر ميامي يقبع في المركز الأخير لجدول ترتيب الدوري ويفتقد إلى أي فرصة منطقية للمنافسة على درع المشجعين ومع ذلك أصر صناع الصورة على إدراجها كبطولة خسرها ميسي.

علاوة على ذلك تكرر القائمة مسابقات لم يشارك فيها الفريق من الأساس ككأس الدوري الأمريكي في نفس عام الوصول، مما يوضح أن الهدف الوحيد كان تضخيم الرقم ليصل إلى العدد 14 ليحاكي تمامًا الحصيلة السلبية لغريمه التقليدي في الملاعب السعودية وهو رصد يفتقر إلى النزاهة والتحليل الدقيق.



