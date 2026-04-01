لا يستطيع أنجيلو ستيلر منافسة ليون غوريتزكا ومكانته الخاصة: الفائزون والخاسرون في المنتخب الألماني

على الرغم من تراجع مستواه الذي استمر لأسابيع مع فريق نيوكاسل يونايتد الذي يمر بأزمة، إلا أنه يظل الخيار الأول لناغلسمان في الهجوم، في حال قرر المدرب الاعتماد على مهاجم صريح. أبهر وولتماد في التشكيلة الأساسية ضد غانا، خاصة في دوره كلاعب جسر، حتى وإن لم ينجح في تسجيل هدف. ميزته هي أنه يمثل عنصرًا مختلفًا في الهجوم مقارنة بمنافسيه. في حين يتعين على دنيز أونداف الاكتفاء بدور البديل.

يخرج لاعب شتوتغارت من المعسكر التدريبي، إلى حد ما، كفائز وخاسر في آن واحد. "حبيب الجميع" نفذ مهمة مدرب المنتخب الألماني وتألق بهدف الفوز أمام الجماهير المحلية بصفته "مُنهي الهجمات". برر ناجلسمان دوره كلاعب بديل بأن مزايا أونداف لا تظهر إلا أمام خصوم متعبين، وكان محقاً في تقييمه بأن أونداف سجل بالفعل معظم أهدافه الـ23 مع VfB (16) في الشوط الثاني.

في الوقت نفسه، شكك أونداف علنًا في "محادثات الأدوار" التي كثيرًا ما ذكرها ناجلسمان، عندما أعرب بعد المباراة أمام ميكروفون قناة ARD عن أمله في الحصول على مزيد من وقت اللعب. هل أسدى لنفسه معروفًا بذلك؟ هذا أمر مشكوك فيه. لم تلق هذه العبارة استحسانًا كبيرًا لدى ناجلسمان، الذي كان قد أكد مسبقًا أنه لا يريد سوى اللاعبين الذين يؤدون أدوارهم دون اعتراض. واعترف أونداف بأنه "يقبل" ذلك. ومع ذلك، رد ناجلسمان في المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة بحساسية واضحة - وبصراحة غير ضرورية - على سؤال حول تصريح أونداف: "إنه يضع نفسه تحت الضغط بتصريحاته. من هذا المنطلق، لا بأس بالنسبة لي، طالما أنه يبدأ في تسجيل أهداف أقل. إذا كان يتعامل مع ذلك بشكل جيد، فيمكنه أن يفعل ذلك بكل سرور."

ومن الحقيقة الكاملة أيضًا أن أونداف لم يكن منخرطًا في المباراة تقريبًا حتى تسجيله للهدف. وبالطبع لم يغب ذلك عن ناجلسمان. "لم أجد أداءه جيدًا حتى تسجيل الهدف"، قال، مشيرًا إلى عدد مرات لمسه للكرة (13) كلاعب شتوتغارت. وفي الوقت نفسه، أقرّ: "لكنه مهاجم من الطراز الأول لأنه يقف في المكان الذي تسقط فيه الكرة".

كما شكك ناجلسمان في ما إذا كان أونداف "سيحرز هدفاً كهذا لو كان قد ركض لمدة 70 دقيقة قبل ذلك"، وشدد مجدداً: "سنحتاج في الصيف أيضاً إلى لاعبين بديلين قادرين على حسم المباراة. هذه مهمته، ودوره". لكن هل انتهى النقاش عند هذا الحد؟ ربما ليس في الوقت الحالي، على الرغم من أن ناجلسمان يبدو أنه قد سئم من هذا الموضوع بالفعل. "لقد كان دينيز أونداف موضوعًا مستمرًا على مدار الأيام السبعة الماضية."