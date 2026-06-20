"لا يستحق الذكر".. كلوب يرد على نجم هولندا السابق بعد انتقاده اللاذع لفان دايك

رد كلوب على فان دير فارت بعد أن وجه لاعب خط الوسط الهولندي السابق انتقادات لاذعة لفيرجيل فان دايك. وفي حديثه بصفته خبيرًا في قناة «ماجنتا تي في» قبيل مباراة هولندا مع السويد في كأس العالم، أعرب كلوب عن استغرابه من طبيعة الهجمات الموجهة نحو نجم «الريدز» السابق.

وكان فان ديك، الذي شكل حجر الزاوية الدفاعي لفرق ليفربول الأكثر نجاحًا تحت قيادة كلوب بين عامي 2018 و2024، قد أصبح موضع تدقيق شديد عقب أداء دفاعي متواضع أمام اليابان خلال المباراة التي انتهت بالتعادل 2-2 في وقت سابق من البطولة. ومع ذلك، لا يزال كلوب ثابتًا في اعتقاده بأن اللاعب البالغ من العمر 34 عامًا لا يزال لاعبًا من الطراز العالمي.