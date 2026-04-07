لا يزال آرني سلوت واثقاً من قدرة ليفربول على «منافسة» باريس سان جيرمان بعد أن رأى جوانب إيجابية في الهزيمة المذلة 4-0 أمام مانشستر سيتي
استمداد الثقة من انهيار فريق الاتحاد
تحدث سلوت إلى وسائل الإعلام في باريس قبل مباراة الذهاب في الدور ربع النهائي، وذلك بعد أيام قليلة من خروج فريقه من كأس الاتحاد الإنجليزي في عطلة نهاية الأسبوع. ورفض المدرب أن يطغى النتيجة النهائية 4-0 على فترات المباراة التي تمكن فيها فريقه من مجاراة مضيفه. وعندما سُئل عما يجعله واثقاً من قدرة الفريق على العودة بقوة، أشار المدرب إلى الدقائق الأولى من المباراة. وقال: "تمنحني الدقائق الـ35 الأولى ثقة كبيرة في قدرتنا على مواجهة فريق يعتبر، إلى جانب باريس سان جيرمان، أحد أفضل فريقين – أو أفضل فريقين – في اللعب المفتوح. إنهما أصعب فريقين يمكن مواجهتهما في اللعب المفتوح، بسبب جودتهما وطريقة إدارتهما".
سلوت يدافع عن الريدز بعد خسارة كأس الاتحاد الإنجليزي
وفي معرض حديثه عن الهزيمة الثقيلة، أكد سلوت أن النتيجة لا تعكس مجريات المباراة بأكملها، وسلط الضوء على مشكلة متكررة. وقال: "الإجابة بسيطة للغاية: الدقائق الـ35 الأولى، لأن هذه ليست أول نكسة نتعرض لها، فخسارتنا 4-0 ليست المرة الأولى التي نمر فيها بـ10 أو 15 أو 20 دقيقة من المباراة لا نلعب فيها أفضل كرة قدم لدينا، ونُعاقب على الفور بهدف". وأضاف، موضحاً السياق وراء هذا الانهيار: "أحياناً يكون هدفاً واحداً، وأحياناً هدفين، وفي هذه الحالة كانت أربعة أهداف – وهي، بالمناسبة، الفرص الأربع الوحيدة التي أهدرناها في المباراة".
"باريس سان جيرمان يمثل تحديًا مختلفًا"، يقول سلوت
ورغم شعوره بالارتياح إزاء الأداء الأولي لفريقه، حذر المدرب لاعبيه من أن فريق لويس إنريكي يمثل تحديًا تكتيكيًا مختلفًا تمامًا، حيث يدخل حامل لقب دوري أبطال أوروبا هذه المواجهة بعد سلسلة من أربعة انتصارات متتالية. "لا يمكننا مقارنة باريس سان جيرمان بمانشستر سيتي تمامًا، لأن سيطرتنا على المباراة واستحواذنا على الكرة في أول 35 دقيقة كان لهما علاقة أيضًا ببقاء سيتي في مواقعه، وعدم اللعب بعدوانية تجاهنا، في حين أظهر باريس سان جيرمان في المواسم الأخيرة منذ تولي لويس إنريكي المسؤولية أنه لا يمنحك ثانية واحدة لتستمتع بالكرة بين قدميك. إنه ضغط، ضغط، ضغط، ضغط، ضغط في كل ثانية من المباراة"، أشار. للتغلب على هذا، يستدعي سلوت جوهر النادي، قائلاً: "أعتقد أن الإجابة تكمن في تاريخ ليفربول. لقد أظهر هذا النادي دائماً أنه في اللحظات الصعبة، ينهض مرة أخرى".
ماذا ينتظر ليفربول بعد ذلك؟
بعد خروجهم المدمر من كأس الاتحاد الإنجليزي، أصبحت دوري أبطال أوروبا الآن اللقب الوحيد الذي يتنافس عليه ليفربول هذا الموسم. ومع ذلك، فإنهم يواجهون أيضًا معركة ضخمة في الدوري الإنجليزي الممتاز لضمان التأهل للمسابقة الأوروبية الأهم في العام المقبل.
ويحتل الفريق حالياً المركز الخامس في الترتيب برصيد 49 نقطة بعد 31 مباراة، متأخراً بخمس نقاط عن أستون فيلا صاحب المركز الرابع وست نقاط عن مانشستر يونايتد صاحب المركز الثالث. ومع اقتراب تشيلسي وبرينتفورد من الفريق برصيد 48 و46 نقطة على التوالي، يواجه الفريق مرحلة صعبة في الدوري المحلي إلى جانب مبارياته الأوروبية الحاسمة ذهاباً وإياباً لإنقاذ موسمه المضطرب.