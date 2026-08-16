"لا يحب أن يكرر كلامه" .. يايسله يثير حنق الصحافة في نيوكاسل

اشتكى عدة أشخاص يعملون بالإعلام من الأسلوب الذي يتعامل به المدرب الألماني الشاب ماتياس يايسله معهم في المؤتمرات الصحفية منذ وصوله، واعتبروه يرفض الخوض في التفاصيل ويبدو منزعجًا من الأسألة.

وعقب الخسارة الودية من باير ليفركوزن السبت بهدفين لواحد، نشر الصحفي دانييل ويلز فيديو من غرفة المؤتمرات حيث أُقيم مؤتمر يايسله، وقال إن يايسله يرفض أن يكرر نفسه وكلامه، ويصبح منزعجًا مع تكرار الأسألة.

وانتشر مقطع فيديو لصحفي يناقش يايسله في مستويات لاعبي نيوكاسل مثل ميسون مايلي وأنتوني إيلانجا، ليبقى يايسله صامتًا ويسأله ما هو سؤالك؟ أنت مجرد تلخص الأحداث ليس أكثر.







