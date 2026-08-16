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Matthias Jaissle Joelinton Newcastle 2026 pre-seasonGetty
هيثم محمد

"لا يحب أن يكرر كلامه" .. يايسله يثير حنق الصحافة في نيوكاسل

نيوكاسل يونايتد ضد باير ليفركوزن
نيوكاسل يونايتد
باير ليفركوزن
وديات الأندية
الدوري الإنجليزي الممتاز
ماتياس يايسله

مدرب الأهلي السابق تحت المنظار

أثارت المؤتمرات الصحفية لمدرب نيوكاسل الجديد والأهلي السابق ماتياس يايسله حنق الصحفيين في إنجلترا بسبب أسلوبه غير المعتاد في التعامل معهم.

الألماني الشاب وصل لتدريب الفريق الإنجليزي عقب دفع الأخير الشرط الجزائي في عقده مع بطل نخبة آسيا قبل أيام قليلة.

  • ماذا حدث؟

    اشتكى عدة أشخاص يعملون بالإعلام من الأسلوب الذي يتعامل به المدرب الألماني الشاب ماتياس يايسله معهم في المؤتمرات الصحفية منذ وصوله، واعتبروه يرفض الخوض في التفاصيل ويبدو منزعجًا من الأسألة.

    وعقب الخسارة الودية من باير ليفركوزن السبت بهدفين لواحد، نشر الصحفي دانييل ويلز فيديو من غرفة المؤتمرات حيث أُقيم مؤتمر يايسله، وقال إن يايسله يرفض أن يكرر نفسه وكلامه، ويصبح منزعجًا مع تكرار الأسألة.

    وانتشر مقطع فيديو لصحفي يناقش يايسله في مستويات لاعبي نيوكاسل مثل ميسون مايلي وأنتوني إيلانجا، ليبقى يايسله صامتًا ويسأله ما هو سؤالك؟ أنت مجرد تلخص الأحداث ليس أكثر.



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  • يايسله في المؤتمرات مع الأهلي

    وفي البدايات، عرف عن يايسله الهدوء في التعامل الإعلامي مع الأهلي والرد بدبلوماسية، والإجابة على أسألة الحاضرين بالمؤتمرات دون مشاكل.

    ولكن في موسمه الثاني، بدا الألماني أكثر شراسة في تعامله مع الإعلام، ودخل في نقاشات شخصية في أكثر من مرة مع الحاضرين، خصوصًا لتنفيد تقارير وصفها بالكاذبة أو لا تنقل واقع عمله مع الفريق.

  • يايسله مع نيوكاسل

    تولى يايسله تدريب نيوكاسل في الخامس من أغسطس الجاري وسط ظروف غير مستقرة بسوق الانتقالات عقب رحيل الثنائي ساندرو تونالي وبرونو جيمارايش وعدم ضم بديل مناسب بعد.

    وخسر نيوكاسل ضد ليفركوزن تحت قيادة يايسله وديًا، وقبلها أمام إيفرتون بثلاثة أهداف لواحد، وفالنسيا بهدفين لواحد، ويلعب مساء اليوم مع ستراسبورج.

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