لا يتوقف عن التخطيط.. إنفانتينو يطالب: اجعلوا كرة القدم عالمية بحق!

تأسّس اتحاد الكاريبي لكرة القدم عام 1978، ويضمّ 31 عضوًا، ويحظى بدعم مالي كبير من الهيئة الحاكمة لكرة القدم العالمية. وفي إطار دورة "فيفا فوروارد" الحالية، يُقدَّم ما يصل إلى 5 ملايين دولار لكل منظمة إقليمية لتمويل مبادرات بالغة الأهمية. وأشاد إنفانتينو بهذا النظام، واصفًا إياه بأنه أحد أفضل الاستثمارات التي قام بها الفيفا. وذكّر بأن العديد من الاتحادات الإقليمية كانت تفتقر في السابق إلى الموارد اللازمة لتنظيم أنشطة كرة القدم للأطفال.

وأضاف: «كان علينا أن نجد الموارد، وكان علينا أن نجد المزيد والمزيد من الموارد، بسبب ما يقومون به في تنظيم هذه الفعاليات للأطفال، فهذا العام أُقيمت بطولة تحت 14 عامًا هنا في اتحاد الكاريبي، في منطقة الكاريبي، للفتيان تحت 14 عامًا، والعام المقبل ستكون للفتيات تحت 14 عامًا».

«لماذا لا ننظّم، كل عام، بطولة للفتيان والفتيات على سبيل المثال؟ حسنًا، هذا يكلّف مالًا بالطبع. ومهمّتنا هي المساعدة في إيجاد هذا المال حتى يتمكّن المزيد من الفتيات والفتيان من الاستمتاع بكرة القدم».

«سننظّم الآن هذا العام لأول مرة في الفيفا كأس عالم تحت 15 عامًا تُدعى إليها جميع دول الفيفا الـ211. إنه مهرجان للشباب، حيث سيلعب أكثر من 4000 طفل كرة القدم معًا. ولهذا السبب نحتاج إلى هذه الموارد والرعاة وشركات البث لإعادة استثمار 100% مما نحققه في اللعبة مجددًا، لأننا نريد أن نجعل كرة القدم عالمية بحق في كل ركن من أركان العالم».