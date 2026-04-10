لا يبدي أليساندرو باستوني لاعب إنتر ميلان اقتناعاً بفكرة الانتقال إلى برشلونة رغم التكهنات المكثفة حول انتقاله

على الرغم من أن برشلونة أبدى اهتمامًا قويًا بالتعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا، وفقًا لصحيفة «كورييري ديلو سبورت»، إلا أن اللاعب الدولي الإيطالي لا يبحث عن مخرج من ملعب سان سيرو. ويشير التقرير إلى أن باستوني يضع حاليًا سباق الفوز بلقب الدوري الإيطالي في مقدمة أولوياته، متفوقًا على أي انتقال محتمل إلى كاتالونيا. وليست هذه المرة الأولى التي يقاوم فيها إغراء أحد الأندية الأوروبية العملاقة، فقد أظهر ولاءً مماثلاً في الماضي عندما تواصلت معه أندية أخرى.

لدى المدافع تاريخ في رفض العروض الكبيرة من أجل البقاء في إنتر. في السابق، عندما تواصل معه مانشستر سيتي وبيب جوارديولا، طلب باستوني شخصياً من النادي تجاهل العروض. يعكس موقفه الحالي نفس الشعور، حيث لا يزال مرتبطاً بشدة بالمشروع في ميلانو على الرغم من الاهتمام الكبير من قيادة كامب نو.