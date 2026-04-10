لا يبدي أليساندرو باستوني لاعب إنتر ميلان اقتناعاً بفكرة الانتقال إلى برشلونة رغم التكهنات المكثفة حول انتقاله
الالتزام تجاه النيرازوري
على الرغم من أن برشلونة أبدى اهتمامًا قويًا بالتعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا، وفقًا لصحيفة «كورييري ديلو سبورت»، إلا أن اللاعب الدولي الإيطالي لا يبحث عن مخرج من ملعب سان سيرو. ويشير التقرير إلى أن باستوني يضع حاليًا سباق الفوز بلقب الدوري الإيطالي في مقدمة أولوياته، متفوقًا على أي انتقال محتمل إلى كاتالونيا. وليست هذه المرة الأولى التي يقاوم فيها إغراء أحد الأندية الأوروبية العملاقة، فقد أظهر ولاءً مماثلاً في الماضي عندما تواصلت معه أندية أخرى.
لدى المدافع تاريخ في رفض العروض الكبيرة من أجل البقاء في إنتر. في السابق، عندما تواصل معه مانشستر سيتي وبيب جوارديولا، طلب باستوني شخصياً من النادي تجاهل العروض. يعكس موقفه الحالي نفس الشعور، حيث لا يزال مرتبطاً بشدة بالمشروع في ميلانو على الرغم من الاهتمام الكبير من قيادة كامب نو.
لا يزال اهتمام برشلونة من جانب واحد
لا يمكن إنكار أن اتصالات قد جرت بين برشلونة ومحيط اللاعب. ويحرص العملاق الإسباني على تعزيز خط دفاعه، ويرى في اللاعب الإيطالي هدفًا رئيسيًا. ومع ذلك، ففي حين أن الاهتمام من الجانب الإسباني واضح، فإن رغبة اللاعب في الانتقال إلى هناك أبعد ما تكون عن اليقين. ولم تصدر أي إشارات تذكر من باستوني نفسه تفيد بأنه مستعد لإعطاء الضوء الأخضر للانتقال.
ولم يتلق إنتر أي اتصال رسمي من اللاعب بشأن رغبته في الرحيل. بل إن تركيزه منصب بالكامل على الملعب. ورغم أنه من الطبيعي أن يستمع لاعب من عياره إلى عرض من نادٍ مثل برشلونة، إلا أنه لم يبدِ الموافقة النهائية التي كان البلوغرانا يأملون فيها في هذه المرحلة من الموسم.
دعم سان سيرو كان عاملاً حاسماً
لعبت الأجواء السائدة في إنتر دوراً مهماً في رغبة باستوني في البقاء. فقد وجد نفسه مؤخراً في مرمى انتقادات مشجعي الفرق المنافسة عقب حادثة التمثيل المثيرة للجدل ضد يوفنتوس والبطاقة الحمراء المؤسفة التي حصل عليها أثناء مشاركته مع المنتخب الإيطالي. وعلى الرغم من تعرضه للصافرات الاستهجانية في العديد من الملاعب الخارجية، إلا أن الاستقبال الذي يحظى به في ملعبه ظل إيجابياً للغاية.
خلال مباراة حديثة ضد روما، أعرب المشجعون المحليون عن مشاعرهم بوضوح. فقد وقف جمهور سان سيرو لتحية المدافع بحفاوة كبيرة عند مغادرته الملعب، وهي لفتة أعادت تأكيد التزامه تجاه النادي حسبما ورد. وبفضل دعم مشجعي النيرازوري ودعم الإدارة، يشعر باستوني بالتقدير في مكانه الحالي.
المستقبل يتوقف على المباراة الأخيرة في الموسم
على الرغم من أن الباب يبدو مغلقًا حاليًا أمام برشلونة، إلا أن النتيجة النهائية لموسم الدوري الإيطالي قد تؤثر على التخطيط طويل المدى للمدافع. فمن المرجح أن يؤدي الفوز باللقب إلى تعزيز علاقته بالنادي بشكل أكبر. ومع ذلك، لا يزال يتعين على النادي التعامل مع الواقع المالي لسوق الانتقالات واحتمال تلقي عروض أفضل من الخارج.