"لا نخشى أحداً" - هاري كين متحمس لمواجهة ريال مدريد مع نجم بايرن ميونيخ، وهو مقتنع بقدرتهم على التغلب على جود بيلينغهام وكيليان مبابي

وتحدث كين بعد المباراة عن مباراة ربع النهائي، قائلاً للصحفيين: "نحن لا نخشى أحداً. بالطبع، ستكون المباراة صعبة عندما تواجه ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا. علينا أن نستعد لمعركة صعبة. سنكون مستعدين لها. لقد قدمنا أداءً جيداً حتى الآن هذا الموسم؛ علينا فقط أن نواصل على هذا المنوال".

وكرر زميله في بايرن ميونيخ، توم بيشوف، ما قاله كين، مضيفاً: "أتطلع إلى مباراة رائعة. إنهما فريقان قويان للغاية. نحن لا نخاف من أحد، لذا ستكون مباراة رائعة!"