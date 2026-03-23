لا ملعب، بلدية سان دوناتو تطالب نادي ميلان بتعويض قدره 74,360 يورو

تم عرض الحساب الشامل للمشروع والاستشارات والإجراءات الإدارية.

اشترى ناديان إنتر وميلان ملعب مياتزا في ميلانو لبناء ملعب جديد في سان سيرو.

ونتيجة لذلك، يغادر مسؤولو الروسونيري منطقة سان دوناتو ميلانيزي.


وكتبت صحيفة "إل جيورنو" أن البلدية الواقعة جنوب شرق عاصمة لومباردي تطالب الآن ميلان بتعويضها بمبلغ 74.360 يورو عن النفقات التي تكبدتها الهيئة المحلية في شكل استشارات ودراسات متعمقة وإجراءات فنية وإدارية لفحص المشروع الذي كان يفترض بناء ملعب بسعة 70 ألف مقعد في منطقة سان فرانسيسكو.


وقدمت بلدية سان دوناتو ميلانيزي الفاتورة إلى شركة Sportlifecity (التي يمتلك ميلان 90% من أسهمها) وفقًا للبند الذي ينص على حد أقصى قدره 220 ألف يورو.


أعلن ذلك رئيس البلدية فرانشيسكو سكويري في آخر اجتماع لمجلس البلدية، رداً على استفسار من أعضاء المجلس التابعين للحزب الديمقراطي.


  • والآن أصبحت هذه المنطقة نفسها محور شائعات أخرى، أحدثها تتعلق بكرة السلة. ويُقال إن «ريدبيرد» و«أوكتري»، وهما الصندوقان الأمريكيان المالكان لإنتر وميلان، مهتمان بالاستثمار في «إن بي إيه أوروبا» من أجل إنشاء دوري لكرة السلة في القارة الأوروبية. في حالة التوصل إلى اتفاق مع جيري كاردينالي، يُفترض بناء صالة رياضية على أراضي سان فرانسيسكو في سان دوناتو ميلانيزي (حوالي 300 ألف متر مربع) بتكلفة تقدر بـ 400 مليون يورو. وكان قد تم الحديث سابقًا أيضًا عن مرافق لقطاعات الشباب والنساء في ميلان.


