لا مكان لماتانتونو ونيكو باز.. ميسي يستبعد ثنائي ريال مدريد من قائمة أفضل شباب العالم!

لا يزال ميسي المعيار الأعلى للتميز في كرة القدم، ومشروعه الأخير يشهد تسليمه الشعلة إلى مجموعة مختارة من المراهقين. وقد حدّد الأيقونة الأرجنتينية عشرة لاعبين يعتقد أنهم يمتلكون المقومات الفريدة اللازمة لـ"إعادة كتابة مستقبل اللعبة". وتركّز هذه المبادرة، التي أُطلقت كجزء من حملة كبرى مع شركائه منذ سنوات طويلة في أديداس، على مجموعة متنوعة من المواهب القادمة من مختلف أنحاء العالم، وليس فقط من عمالقة أوروبا المعروفين.

وفي حين يُقرن ميسي غالبًا برومانسية الكرة الأرجنتينية، تُظهر قائمته نظرة دولية واسعة بشكل مفاجئ. فقد اختار عشرة نجوم تمثّل الحقبة المقبلة من اللعبة، مع التركيز على لاعبين يصنعون الحدث بالفعل على المستوى الاحترافي رغم صغر سنهم.