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لا مكان لماتانتونو ونيكو باز.. ميسي يستبعد ثنائي ريال مدريد من قائمة أفضل شباب العالم!
القلة المختارة للجيل القادم
لا يزال ميسي المعيار الأعلى للتميز في كرة القدم، ومشروعه الأخير يشهد تسليمه الشعلة إلى مجموعة مختارة من المراهقين. وقد حدّد الأيقونة الأرجنتينية عشرة لاعبين يعتقد أنهم يمتلكون المقومات الفريدة اللازمة لـ"إعادة كتابة مستقبل اللعبة". وتركّز هذه المبادرة، التي أُطلقت كجزء من حملة كبرى مع شركائه منذ سنوات طويلة في أديداس، على مجموعة متنوعة من المواهب القادمة من مختلف أنحاء العالم، وليس فقط من عمالقة أوروبا المعروفين.
وفي حين يُقرن ميسي غالبًا برومانسية الكرة الأرجنتينية، تُظهر قائمته نظرة دولية واسعة بشكل مفاجئ. فقد اختار عشرة نجوم تمثّل الحقبة المقبلة من اللعبة، مع التركيز على لاعبين يصنعون الحدث بالفعل على المستوى الاحترافي رغم صغر سنهم.
- Getty Images Sport
إقصاءات كبيرة لألمع مواهب الأرجنتين
ربما يكون الجانب الأكثر إثارة للصدمة في اختيارات ميسي هو استبعاده عدداً من أبناء وطنه الأرجنتينيين البارزين. فعلى الرغم من الضجة المحيطة بظاهرة ريال مدريد فرانكو ماتانتونو، المعار حالياً إلى فيورنتينا، والصعود الأخير لنيكو باز مع كومو، فإن أياً من اللاعبين لم ينجح في حصد مكان في القائمة النهائية.
الممثل الأرجنتيني الوحيد الذي ظهر في القائمة هو توماس أراندا. فجوهرة بوكا جونيورز، الذي حصل بالفعل على التقدير بعد ظهوره الأول مع المنتخب الأول، هو ابن الوطن الوحيد الذي رأى ميسي أنه يستحق مكاناً في قائمة الأفضل عشرة هذه تحديداً.
أسماء مفاجئة من مختلف أنحاء العالم
وتضم قائمة الرجال عدة أسماء قد لا تكون معروفة على نطاق واسع بعد، لكنها تحظى بتقدير كبير من الكشافين. فلاعب آرسنال ماكس داومان يمثل الحضور الإنجليزي، في حين نال الموهبة المكسيكية خيلبرتو مورا، لاعب تيخوانا، مكانًا أيضًا. وتكتمل القائمة التي تمتد من أكاديميات أوروبا النخبوية إلى الأسواق الصاعدة في أمريكا الشمالية بوجود لاعب الوسط التركي جان أوزون من أينتراخت فرانكفورت، وموهبة كريستال بالاس زافيير غوزو، وخيسوس رودريجيز لاعب كومو، وكيس سميت من إيه زد ألكمار.
وبعد ست سنوات من قائمته الأولى، يخرج نجم إنتر ميامي الآن بنسخته الثالثة من تسمية النجوم الشباب الذين يرشحهم للوصول إلى القمة، بعد أن سلّط الضوء سابقًا على أمثال ترينت ألكسندر أرنولد، وفيل فودين، وجادون سانشو، وماسون ماونت كأفضل المواهب الواعدة في نظره.
- Getty Images Sport
إدراج كرة القدم النسائية
في خطوة تقدمية، لم تقتصر قائمة ميسي على كرة القدم للرجال، إذ اختار أيضًا ثلاث لاعبات يعتقد أنهن نجمات المستقبل. وضمّت قائمة الأسطورة الأرجنتيني كلوي ساروي من نوردشيلاند، والموهبة البرازيلية جيوفانا واكسمان من ليون، والناشئة الألمانية لوتا فريدي من هامبورج. ويعكس هذا النهج الشامل إدراك ميسي للنمو السريع ومستويات الموهبة الموجودة حاليًا في كرة القدم النسائية الاحترافية.
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