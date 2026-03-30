لا مزيد من المفاوضات، ميلان يتخلى نهائياً عن صفقة أندريه

من جانبه، أخذ نادي كورينثيانز بعض الوقت لتقييم العرض، مدعومًا باهتمام أندية أخرى مثل بنفيكا وأتلتيكو مدريد: فقد قرر ميلان، الذي كان قد اتفق على الشراء على ثلاث دفعات، الانسحاب من طاولة المفاوضات، حتى لا يدخل في مزاد، بعد أن لم يعط رئيس النادي البرازيلي، أوسمار ستابيلي، الضوء الأخضر النهائي على الرغم من أن المكتب القانوني لكورينثيانز كان قد أعد بالفعل وثائق تثبت وجود اتفاق مبدئي. وبالتالي، لن يرتدي أندريه قميص الروسونيري: لن يصل البرازيلي إلى ميلانو.