لا مزيد من المفاوضات، ميلان يتخلى نهائياً عن صفقة أندريه

لم يرفع ميلان عرضه وتخلى نهائياً عن صفقة أندريه: وفقاً لما أورده موقع MilanNews.it، قرر النادي الروسوني الانسحاب من السباق على لاعب خط الوسط البالغ من العمر 19 عاماً في صفوف كورينثيانز، والذي بدا أنه على وشك ارتداء قميص «الشيطان»، وذلك بسبب تدخل رئيس النادي البرازيلي، الذي قرر تعليق المفاوضات وتغيير شروط الشراء، مما أدى إلى فشل الصفقة.
خلال فترة ما بعد الظهر، أشارت قناة ESPN البرازيلية إلى عرض جديد مقدم إلى تيمو لضمان التعاقد مع أندريه، بقيمة 22 مليون يورو، تتألف من مبلغ ثابت قدره 18 مليون يورو و4 ملايين يورو إضافية مرتبطة بمكافآت، بناءً على أهداف رياضية، للحصول على 70% من الحقوق الاقتصادية للاعب، حيث أبدى لاعب الوسط البالغ من العمر 19 عامًا استعداده للتنازل عن 30% من حقوقه، من أجل تسهيل إتمام الصفقة.
من جانبه، أخذ نادي كورينثيانز بعض الوقت لتقييم العرض، مدعومًا باهتمام أندية أخرى مثل بنفيكا وأتلتيكو مدريد: فقد قرر ميلان، الذي كان قد اتفق على الشراء على ثلاث دفعات، الانسحاب من طاولة المفاوضات، حتى لا يدخل في مزاد، بعد أن لم يعط رئيس النادي البرازيلي، أوسمار ستابيلي، الضوء الأخضر النهائي على الرغم من أن المكتب القانوني لكورينثيانز كان قد أعد بالفعل وثائق تثبت وجود اتفاق مبدئي. وبالتالي، لن يرتدي أندريه قميص الروسونيري: لن يصل البرازيلي إلى ميلانو.