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لا مجال للعودة.. سيميوني يطلب طرد خوليان ألفاريز من أتلتيكو مدريد!
سيموني يفقد صبره مع ألفاريز
لم يعد هناك مجال للعودة لألفاريز في صفوف أتلتيكو، حيث يُقال إن سيميوني قد وصل إلى أقصى حد صبره مع المهاجم.
المدرب الأرجنتيني، المعروف بمطالبته بالولاء المطلق من لاعبيه، قد سئم من تصرفات اللاعب بعد دعواته العلنية للانتقال إلى غريمه برشلونة.
ووفقاً لتقارير صحيفة «سبورت»، فقد تغيرت الأجواء في ملعب «الميتروبوليتانو» بشكل ملحوظ. ويرى سيميوني الآن أن رحيل الفائز بكأس العالم هو الحل المنطقي الوحيد للحفاظ على الانسجام داخل غرفة الملابس. ولا ينوي المدرب محاولة إقناع لاعب بالبقاء إذا كان قلبه قد اتجه بالفعل نحو مستقبل في مكان آخر.
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الانتقال إلى برشلونة لا يزال هو الأولوية
لطالما كان ألفاريز محط اهتمام فريق التعاقدات في كامب نو. ويُعتبر ديكو، المدير الرياضي لبرشلونة، من المعجبين باللاعب الدولي الأرجنتيني، ويرى فيه هدفًا ذا أولوية لتعزيز هجوم «البلوجرانا». وبالفعل، يبدو أن إغراء اللعب لصفوف برشلونة قد أثر على اللاعب السابق في مانشستر سيتي.
داخل معسكر أتلتيكو مدريد، لم تكن أنباء رغبة ألفاريز في الرحيل مفاجأة. فقد كان مسؤولو النادي على علم مسبق بأن اللاعب يبحث عن تحدٍ جديد وأن برشلونة هو وجهته المفضلة. ورغم أنه كان حريصاً في اختيار كلماته، إلا أن تصريحاته الأخيرة فُسرت على أنها نداء واضح موجه إلى العملاق الكتالوني.
أتلتيكو يحدد شروط الخروج
على الرغم من التوتر الواضح في العلاقة بين المدرب واللاعب، فإن أتلتيكو لن يجعل الأمور سهلة على برشلونة. فقيادة النادي، بقيادة رئيس العمليات الرياضية ماتيو أليماني، تفضل بشدة بيع ألفاريز إلى نادٍ أجنبي بدلاً من تعزيز منافس محلي مباشر في الدوري الإسباني.
ولا يزال الجانب المالي للصفقة يمثل عقبة كبيرة أمام جوان لابورتا ومجلس إدارته. فقد أفادت التقارير أن أتلتيكو وضع شروطاً صارمة لأي انتقال محتمل، ومن المتوقع أن يطالب النادي برسوم إضافية تعويضاً عن خسارة موهبة بارزة كهذه لصالح منافس. وسيكون التفاوض على صفقة ترضي مطالب أتلتيكو وميزانية برشلونة في آن واحد التحدي الرئيسي لهذا الصيف.
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نهاية الطريق في ملعب «المتروبوليتانو»
لقد تجاوزت الأوضاع مرحلة المصالحة، حيث أصبح سيميوني يولي الأولوية الآن للتوصل إلى حل سريع. يرغب مدرب أتلتيكو في إنهاء هذه القصة في أسرع وقت ممكن لتجنب أي تشتيت طويل وممتد خلال استعداداته للموسم الجديد. وقد أدى استبعاد ألفاريز من المواد الترويجية الأخيرة للنادي، بما في ذلك حفل إطلاق القميص الجديد، إلى تأجيج الموقف. ويبدو أن أيام المهاجم في العاصمة الإسبانية أصبحت معدودة. وقد يكون هذا الشعور بالإلحاح في صالح برشلونة إذا تمكن من توفير الأموال اللازمة.