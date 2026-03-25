هاجم لوكا توني (48 عامًا)، المهاجم السابق لبايرن ميونيخ، مرة أخرى المدرب السابق للنادي لويس فان غال (74 عامًا)، وانتقده بعبارات لا لبس فيها.
"لا شيء من الناحية الإنسانية": لوكا توني يهاجم مدرب بايرن ميونيخ السابق
في برنامج "You’ll never talk alone" على قناةDAZN، وصف بطل كأس العالم لعام 2006 كيف كان فان غال يسعى على ما يبدو إلى إبراز نفسه على حساب بعض اللاعبين البارزين: "لقد كان قد طرد لوتشيو (الذي انتقل إلى إنتر، محرر) بالفعل. كان يريد طردي. كان يريد إخراج فرانك (ريبيري، محرر) من الفريق. كانت هناك مشاكل كثيرة مع فان غال. لكن هذه مجرد واحدة منها. يمكننا أن نخصص برنامجاً مدته خمس ساعات لهذا الموضوع."
خلاصة توني: "أعتقد أنه مدرب جيد. لكنه كان صفرًا في العلاقات الإنسانية."
غادر توني بايرن ميونيخ بعد نصف عام تحت قيادة فان غال وانتقل في بداية عام 2010 إلى روما على سبيل الإعارة. وبعد نصف عام، سمح له نادي ميونيخ بالانتقال إلى نادي جنوة دون دفع أي رسوم انتقال.
انتقد لوكا توني لويس فان غال عدة مرات
ليست هذه المرة الأولى التي ينتقد فيها توني فان غال. ففي عام 2009، قال إن علاقته بالمدرب الهولندي "على وشك الانتهاء". وأضاف أنه يمر بـ"أربعة أشهر طويلة من الإرهاق والحرمان وعدم التفاهم مع المدرب الحالي". هذه التصريحات كلفته الإيقاف عن المباراة التالية في دوري أبطال أوروبا ضد مكابي هايفا.
لاحقاً، اشتكى توني من الهولندي قائلاً: "إنه يعامل اللاعبين كأشياء قابلة للاستبدال". وأضاف أن فان غال قد أمسك به من ياقة قميصه في أول يوم له في سابينر شتراسه، و"كان يصرخ ويصرخ". وتابع توني: "كنت أومئ برأسى وأقول: 'نعم، نعم، نعم، نعم.' وعندما غادر المدرب في وقت ما، طلبت من دييغو كونتنتو أن يترجم لي كل شيء. كان الأمر يتعلق على الأرجح بأنه هو من له الكلمة الأخيرة. وأنا، حتى لو كان اسمي توني، عليّ الالتزام بقواعده."
في عام 2011، تذكر في مجلة "سبورت بيلد": "أراد المدرب أن يوضح لنا أنه يمكنه استبدال أي لاعب - بغض النظر عن اسمه، لأنه يمتلك الجرأة. ولإثبات ذلك، خلع سرواله. لم أرَ شيئًا كهذا من قبل، كان الأمر جنونيًا تمامًا. لكنني لم أرَ الكثير. لم أكن جالسًا في الصف الأول."
عمل فان غال مع بايرن ميونيخ حتى أبريل 2011، ثم تم فصله. بعد ذلك، شغل مناصب عدة، منها مدرب المنتخب الهولندي مرتين ومدرب مانشستر يونايتد. منذ عام 2023، يعمل مستشارًا لنادي أياكس أمستردام، صاحب الرقم القياسي في عدد ألقاب الدوري الهولندي.
مسيرة لوكا توني مع نادي بايرن ميونيخ بالأرقام
الألعاب تسعة وثمانون هدف 58 تمريرات حاسمة 25 اللقب 4