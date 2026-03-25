"لا شيء من الناحية الإنسانية": لوكا توني يهاجم مدرب بايرن ميونيخ السابق

ليست هذه المرة الأولى التي ينتقد فيها توني فان غال. ففي عام 2009، قال إن علاقته بالمدرب الهولندي "على وشك الانتهاء". وأضاف أنه يمر بـ"أربعة أشهر طويلة من الإرهاق والحرمان وعدم التفاهم مع المدرب الحالي". هذه التصريحات كلفته الإيقاف عن المباراة التالية في دوري أبطال أوروبا ضد مكابي هايفا.

لاحقاً، اشتكى توني من الهولندي قائلاً: "إنه يعامل اللاعبين كأشياء قابلة للاستبدال". وأضاف أن فان غال قد أمسك به من ياقة قميصه في أول يوم له في سابينر شتراسه، و"كان يصرخ ويصرخ". وتابع توني: "كنت أومئ برأسى وأقول: 'نعم، نعم، نعم، نعم.' وعندما غادر المدرب في وقت ما، طلبت من دييغو كونتنتو أن يترجم لي كل شيء. كان الأمر يتعلق على الأرجح بأنه هو من له الكلمة الأخيرة. وأنا، حتى لو كان اسمي توني، عليّ الالتزام بقواعده."

في عام 2011، تذكر في مجلة "سبورت بيلد": "أراد المدرب أن يوضح لنا أنه يمكنه استبدال أي لاعب - بغض النظر عن اسمه، لأنه يمتلك الجرأة. ولإثبات ذلك، خلع سرواله. لم أرَ شيئًا كهذا من قبل، كان الأمر جنونيًا تمامًا. لكنني لم أرَ الكثير. لم أكن جالسًا في الصف الأول."

عمل فان غال مع بايرن ميونيخ حتى أبريل 2011، ثم تم فصله. بعد ذلك، شغل مناصب عدة، منها مدرب المنتخب الهولندي مرتين ومدرب مانشستر يونايتد. منذ عام 2023، يعمل مستشارًا لنادي أياكس أمستردام، صاحب الرقم القياسي في عدد ألقاب الدوري الهولندي.