بعد الخسارة بنتيجة 2-1 في ديربي مدريد يوم السبت، تراجع ريال مدريد إلى المركز الرابع برصيد 15 نقطة، بفارق نقطة واحدة فقط خلف أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني. وفي الوقت نفسه، يتصدر برشلونة الترتيب برصيد كامل من 21 نقطة قبيل التوقف الدولي.

وأثارت الهزيمة حالة من الإحباط بين الجماهير واللاعبين السابقين، خاصةً بالنظر إلى التوقعات الكبيرة المحيطة بعودة مورينيو إلى مقاعد البدلاء وسوق انتقالات صيفي حافل.

وفي حديثه إلى ESPN، لم يتحفظ ماكيليلي في تصريحاته. فقد أعرب عن خيبة أمل عميقة من الطريقة التي رتّب بها مورينيو الفريق، مشيراً إلى غياب تام للتوجيه التكتيكي والانسجام.