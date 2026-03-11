"لا جدال في ذلك!" - تياجو سيلفا يدعم نيمار للانضمام إلى منتخب البرازيل في كأس العالم 2026

أفادت التقارير أن نيمار قد تم اختياره ضمن التشكيلة الأولية الواسعة التي أعلن عنها كارلو أنشيلوتي لمواجهة فرنسا وكرواتيا خلال فترة التوقف الدولية المقبلة في أواخر مارس. يشتهر المدرب الإيطالي بتقديره للخبرة والجودة الفائقة في البيئات عالية الضغط، ونيمار يناسب هذا الوصف تمامًا إذا تمكن من الحفاظ على لياقته البدنية خلال الأشهر القليلة المقبلة من الموسم المحلي.

مع بقاء ما يزيد قليلاً عن ثلاثة أشهر على تحديد التشكيلات النهائية، يتعرض نيمار لضغط كبير لإثبات قدرته على تحمل صعوبات بطولة دولية كاملة. لم يلعب سوى ثلاث مباريات مع سانتوس حتى الآن في بداية موسم 2026 في البرازيل، بعد تعافيه مؤخراً من عملية جراحية، وغاب عن آخر مباراة للفريق ضد ميراسول.