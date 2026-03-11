getty
"لا جدال في ذلك!" - تياجو سيلفا يدعم نيمار للانضمام إلى منتخب البرازيل في كأس العالم 2026
مهارة نيمار الفنية لا تزال قائمة
نيمار يضع نصب عينيه البطولة في أمريكا الشمالية على الرغم من أنه لم يلعب مع منتخب بلاده منذ عام 2023. وقد حظيت هذه الطموحات بدعم كبير من خلال تصريح لثياجو سيلفا. لم يتردد المدافع البالغ من العمر 41 عامًا، وهو شخصية بارزة في غرفة ملابس المنتخب البرازيلي، في التعبير عن رأيه بصراحة عند مناقشة وضع زميله السابق. بالنسبة لسيلفا، لا يزال إسهام نيمار الفني والنفسي لا مثيل له على الساحة العالمية، مما يجعله لاعبًا أساسيًا لا يمكن للبرازيل الاستغناء عنه إذا أرادت الفوز بنجمها السادس.
النقد لا يمكن أن يتجاهل نيمار
وفي حديثه إلى TNT Sports عن أهمية مهاجم سانتوس البالغ من العمر 34 عامًا، كان سيلفا حازماً. "إذا كان نيمار لائقًا بدنيًا، فعليه أن يلعب في كأس العالم. بالنظر إلى مستواه الحالي، عليه أن يذهب. هذا أمر لا جدال فيه. نيمار موجود على أرض الملعب، وهو بالفعل مصدر إزعاج حقيقي للفريق المنافس"، كما صرح.
قرار أنشيلوتي الوشيك
أفادت التقارير أن نيمار قد تم اختياره ضمن التشكيلة الأولية الواسعة التي أعلن عنها كارلو أنشيلوتي لمواجهة فرنسا وكرواتيا خلال فترة التوقف الدولية المقبلة في أواخر مارس. يشتهر المدرب الإيطالي بتقديره للخبرة والجودة الفائقة في البيئات عالية الضغط، ونيمار يناسب هذا الوصف تمامًا إذا تمكن من الحفاظ على لياقته البدنية خلال الأشهر القليلة المقبلة من الموسم المحلي.
مع بقاء ما يزيد قليلاً عن ثلاثة أشهر على تحديد التشكيلات النهائية، يتعرض نيمار لضغط كبير لإثبات قدرته على تحمل صعوبات بطولة دولية كاملة. لم يلعب سوى ثلاث مباريات مع سانتوس حتى الآن في بداية موسم 2026 في البرازيل، بعد تعافيه مؤخراً من عملية جراحية، وغاب عن آخر مباراة للفريق ضد ميراسول.
النقاش حول نيمار سيستمر على الأرجح
تغير مشهد الهجوم البرازيلي مؤخرًا بسبب الإصابة الخطيرة التي تعرض لها نجم ريال مدريد رودريغو، وهو تطور قد يفسح المجال دون قصد لعودة نيمار إلى التشكيلة الأساسية. توفر هذه الفرصة منصة مناسبة للاعب سانتوس لترسيخ مكانه في الفريق الذي سيتوجه إلى الولايات المتحدة والمكسيك وكندا هذا الصيف. مع بدء العد التنازلي لـ 2026 بشكل جدي، من المرجح أن يستمر الجدل حول ضم نيمار إلى الفريق في احتلال عناوين الأخبار.
