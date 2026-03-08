لا تنسوهم من دعائكم | عبدالله الشريدة .. نصيحة نجوم النصر قادته إلى الهلال قبل أن تتحول تجربته إلى "موت بالبطيء"!

رغم أنه واحد من أكثر اللاعبين تحقيقًا للبطولات في تاريخ الكرة السعودية – كما ذكرنا سلفًا – إلا أن هذا لم يمنع معاناته في السنوات الأخيرة قبل الاعتزال.
إحدى الصحف التي رصدت تلك المعاناة كانت "الجزيرة"، التي نشرت مقالًا بعنوان "لك الله .. يا شريدة"، في يوليو 2002.
وقد ذُكر في جزء هذا المقال: "تفاوتت الأسباب التي حملت خسارة الهلال لبطولة السوبر الأخيرة.. فإذا كان سوء الاستعداد هو أهمها فإن هناك من طرح أيضاً أسباباً إضافية للخسارة.. حتى انه وصف هذه البطولة ببطولة «النوايا السيئة»!.. وقال إن خسارة الهلال للبطولة هي «عقوبة»!.. نتيجة للظلم والممارسات والمعاملة غير اللائقة التي عومل بها اللاعب المخلص والمتفاني «عبدالله الشريدة»..
وبالفعل فما يحصل لهذا اللاعب المخلص.. هو سلسلة من التطفيش.. و«الموت البطيء» لانهاء حياته الرياضية.. وهذا اللاعب لم يصل لتلك الحالة المؤسفة من سوء المعاملة إلا بسبب اخلاصه وتفانيه في خدمة الهلال بدون مساومات و«لي ذراع» كما يفعل غيره..
وما تعرض له الشريدة في الآونة الأخيرة منذ نهاية الموسم المنصرم وإلى بطولة السوبر.. كشف انه مستهدف بشكل متعمد ومقصود وليس في الأمر أي عفوية أو مصادفة.. فقد استبعد عن نهائيات كأس آسيا بقطر.. بحجة انه «ضحك» مع خليل في التمرين!.. «لماذا لم يستبعد خليل أم ان الفريق بحاجته؟».. ثم استبعد عن نهائي كأس الدوري.. والآن يستبعد نهائياً عن قائمة مباراة السوبر.. ويدخل بدلاً عنه لاعبون عاديون.. والطريف انه لم يستبعد عن مباراة الذهاب الصعبة.. واعتقد ان من استبعده عن مباراة الاياب كان «ضامناً»! فوز الهلال بالبطولة ويريد ان يحرمه من المكافأة!!.. ولكن ويا للأسف لم يخسر الشريدة بل خسر الفريق ككل..
فيا ترى هل هؤلاء يعاقبون الشريدة لأنه من اللاعبين النادرين والذي لم يعرف عنه طوال سبعة أعوام أمضاها مع الهلال أن تخلف أو تأخر عن تمرين أو مباراة!؟
أم هم يعاقبونه لأنه الوحيد الذي لم يعرف عنه انه صنع أو تسبب بمشكلة في الفريق وكان مثالاً نادراً للانضباط والالتزام!؟
أم يعاقبونه لأنه وقَّع للهلال «على بياض».. في حين ان من ترعرعوا في الهلال منذ كانوا أشبالاً.. لا يوقعون إلا بعد ان «يقبضوا» أو على الأقل «يضمنوا» مبالغ في خانة الملايين!؟..
هل يعاقبونه لأنه أتى في وقت حرج وساهم في «ردم» ثغرة في متوسط الدفاع عانى منها الهلال طويلاً عقب اعتزال النعيمة.. وأبلى بلاء منقطع النظير في سد هذا الفراغ.. حتى صُنفت صفقة الشريدة إحدى أفضل الصفقات التي عقدها الهلال؟". (لقراءة المقال كاملًا من هنا)