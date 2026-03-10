AFP
"لا تفكروا في العواقب" - بيب جوارديولا يحذر لاعبي مانشستر سيتي من "أن يكونوا على طبيعتهم" قبل مواجهة ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا
غوارديولا يطالب بالهوية أكثر من النتائج
تتجه الأنظار إلى ملعب سانتياغو برنابيو حيث يستعد مانشستر سيتي وريال مدريد لخوض مباراة الذهاب الحاسمة في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا. بينما يدخل مانشستر سيتي المباراة بعد تسع انتصارات وتعادلين في آخر 11 مباراة، أعرب جوارديولا عن قلقه بشأن مخاطر مثل هذه المباراة المهمة، مشدداً على الأعباء النفسية التي ينطوي عليها مواجهة النادي الأكثر نجاحاً في البطولة على أرضه.
خلال حديثه قبل المباراة، حث غوارديولا لاعبيه على البقاء على أسلوبهم الأصيل رغم الضغط.
"حاولوا أن تكونوا على طبيعتكم. حاولوا مواجهة الخصم ولا تهتموا كثيرًا بالعواقب"، قال جوارديولا للصحفيين. "إذا خرجنا من البطولة، فهنئوا ريال مدريد، ولكن على الأقل كونوا أنفسكم. هذا هو دائمًا ما يقلقني في المباريات الكبرى في مارس وأبريل. أحيانًا يكون ذلك غير ممكن لأن الخصم قوي أو لا يمكنك فرض ما تريد، ولكن على الأقل حاولوا. العبوا أفضل من الخصم".
وأشار أيضًا إلى الفروق التكتيكية الدقيقة التي غالبًا ما تحدد نتيجة هذه المباريات النخبوية: "هناك الكثير من العوامل. اليوم، تعتبر الكرات الثابتة سلاحًا قويًا، خاصة في الدوري الإنجليزي الممتاز. لكن العبوا بشكل أفضل من الخصم. أحيانًا لا تلعبون كثيرًا وتمرون، لكنني أحاول دائمًا أن أقول لا بأس".
البناء على ندوب القارة الماضية
ينبع هوس جوارديولا بـ"أن نكون أنفسنا" من شعوره طوال مسيرته المهنية بأن فرقه لم تصل دائمًا إلى إمكاناتها الحقيقية في اللحظات التي تتسم بأقصى درجات الضغط. وبالتفكير في فترات عمله في برشلونة وبايرن ميونيخ، وكذلك في مانشستر، اعترف بشعوره المستمر بعدم الرضا عن الطريقة التي تعاملت بها فرقه تاريخيًا مع ضغط دورات خروج المغلوب في دوري أبطال أوروبا.
وأوضح مدرب مانشستر سيتي: "من الصعب الوصول إلى النهائي في السنة الأولى والفوز به، لكن ذلك الفريق مر بتجارب في الماضي ساعدته على النمو". "الخسارة هنا في الدقائق الأخيرة أو الخروج أمام توتنهام [في 2019]، في كثير من الأحيان عندما كنا متفوقين، هو شيء يجب أن تعيشه. لكن الآن لدينا الكثير من اللاعبين الذين لم يشاركوا في ذلك، وعلينا أن نرى كيف سنرد. وهذا ليس سهلاً لأنني، منذ أن كنت مدرباً لبرشلونة، لم أشعر أبداً في بايرن ميونيخ ومانشستر سيتي أننا كنا كما ينبغي أن نكون. كان هذا دائماً شعوري. في أنفيلد مع يورغن (كلوب) الذي يلعب في دوري أبطال أوروبا".
تطور تشكيلة جديدة لفريق سيتي
في حين أن فوز 2023 في اسطنبول أثبت أن سيتي يمكنه "العبور إلى خط النهاية" حتى عندما لا يلعب في أفضل حالاته، فإن التشكيلة الحالية للفريق مختلفة. مع رحيل العديد من الفائزين بالثلاثية، يعمل جوارديولا الآن مع مجموعة أصغر سناً وأحياناً غير متناسقة، خسرت نقاطاً أمام فرق مثل نوتنغهام فورست وبرايتون هذا الموسم، لكنها لا تزال في صدارة السباق على أربعة ألقاب.
مدريد في حالة متقلبة وسط مشاكل الإصابات
على الرغم من التناقضات الداخلية، أظهر فريق سيتي قدرة رائعة على إيجاد طريقة للفوز، بعد أن تذوق طعم الفوز في كل من البرنابيو وأنفيلد هذا الموسم.
من ناحية أخرى، واجه ريال مدريد بعض العقبات في الأسابيع الأخيرة تحت قيادة المدرب الجديد ألفارو أربيلوا. الهزائم أمام أوساسونا وخيتافي في الدوري الإسباني جعلته يتأخر بأربع نقاط عن برشلونة في سباق اللقب. وقد تفاقمت الحالة بانضمام ألفارو كاريراس إلى قائمة المصابين التي تضم بالفعل كيليان مبابي وجود بيلينغهام ورودريغو وإيدر ميليتاو.
