"لا تعرف أبدًا ما قد يحدث".. والد هالاند يفتح أبواب ريال مدريد مجددًا

يقدم مهاجم مانشستر سيتي مستويات مذهلة على الساحة الدولية، لكن مستقبله خارج الملعب يصنع الحدث أيضاً خلال منافسات كأس العالم 2026. وفي حديثه لشبكة "DAZN" قبل مواجهة النرويج مع البرازيل، أشار آلف إنجي إلى أنه على الرغم من استقرار نجله في إنجلترا، إلا أن الباب لا يُغلق أبداً أمام أكبر أندية العالم.

وقال والد هالاند: "الانتقال إلى ريال مدريد؟ إنه سعيد جداً في مانشستر سيتي ويمتلك عقداً طويل الأمد". ومع ذلك، أتبع ذلك بتعليق من شأنه أن يثير حماس واهتمام جماهير النادي الملكي، حيث أضاف: "نحن ننتظر الموسم الجديد، لكن أي لاعب يود اللعب لمدريد. لا تعرف أبدًا ما يمكن أن يحدث في عالم كرة القدم".