عاد مستقبل إرلينج هالاند ليصبح حديث عالم كرة القدم مرة أخرى بعد أن أطلق والده، آلف إنجي، تلميحًا مثيراً بشأن انتقال محتمل إلى ريال مدريد. ورغم أن المهاجم أثبت نفسه بشكل قاطع كنجم أول لنادي مانشستر سيتي، إلا أن جاذبية ملعب "سانتياجو برنابيو" تظل حلماً يطارد فترة بقائه الطويلة في الدوري الإنجليزي الممتاز.
"لا تعرف أبدًا ما قد يحدث".. والد هالاند يفتح أبواب ريال مدريد مجددًا
حلم مدريد لا يزال حياً
يقدم مهاجم مانشستر سيتي مستويات مذهلة على الساحة الدولية، لكن مستقبله خارج الملعب يصنع الحدث أيضاً خلال منافسات كأس العالم 2026. وفي حديثه لشبكة "DAZN" قبل مواجهة النرويج مع البرازيل، أشار آلف إنجي إلى أنه على الرغم من استقرار نجله في إنجلترا، إلا أن الباب لا يُغلق أبداً أمام أكبر أندية العالم.
وقال والد هالاند: "الانتقال إلى ريال مدريد؟ إنه سعيد جداً في مانشستر سيتي ويمتلك عقداً طويل الأمد". ومع ذلك، أتبع ذلك بتعليق من شأنه أن يثير حماس واهتمام جماهير النادي الملكي، حيث أضاف: "نحن ننتظر الموسم الجديد، لكن أي لاعب يود اللعب لمدريد. لا تعرف أبدًا ما يمكن أن يحدث في عالم كرة القدم".
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تألق كأس العالم يشعل الحماس
لم تكن أسهم هالاند أعلى مما هي عليه الآن، بعدما قاد النرويج ببراعة إلى الدور ربع النهائي من كأس العالم بتسجيله ثنائية مذهلة في شباك البرازيل. ارتقى اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا فوق مدافع آرسنال، جابرييل ماجالهايس، ليفتتح التسجيل، قبل أن يحسم الفوز بنتيجة 2-1 بتسديدة صاروخية من مسافة بعيدة، ليرفع رصيده إلى سبعة أهداف في البطولة.
ويتربع هالاند حاليًا إلى جانب ليونيل ميسي وكيليان مبابي على قمة ترتيب الحذاء الذهبي، مما يعزز مكانته كأكثر الهدافين فتكًا على مستوى الكوكب. وبسجله الاستثنائي البالغ 62 هدفًا في 54 مباراة دولية فقط، يثبت نجم السيتي أنه قادر على الهيمنة والتألق في أي محفل.
دراما الانتخابات في العاصمة الإسبانية
يأتي توقيت هذه التصريحات بشكل لافت، خاصة في أعقاب السباق الرئاسي الذي اختتم مؤخرًا في ريال مدريد. وكان المرشح الخاسر، إنريكي ريكيلمي، قد ركز حملته بالكامل على وعد التعاقد مع هالاند، مدعيًا أن النجم النرويجي يرغب في الانتقال إلى إسبانيا. وقبل خسارته الانتخابات، ذهب ريكيلمي إلى أبعد من ذلك بعرض دفع رسوم العضوية الخاصة بـ "السوسيو" (أعضاء النادي) إذا فشل في جلب المهاجم أو زميله في السيتي، رودري.
وفي حين نفى آلف إنجي ورافائيلا بيمينتا، وكيلة أعمال هالاند، في وقت سابق ادعاءات ريكيلمي الانتخابية ووصفاها بأنها "غير صحيحة"، فإن هذا الاعتراف الأخير من معسكر هالاند يشير إلى وجود مساحة من المرونة والانفتاح على الفكرة. في غضون ذلك، لا يزال مانشستر سيتي واثقًا من موقفه بعد أن نجح في ربط النجم الكبير بتمديد عقد طويل الأمد في بداية عام 2025.
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حقبة جديدة في ملعب الاتحاد
وبينما تتصاعد أحاديث الانتقالات، يتعين على هالاند أيضًا الاستعداد لمرحلة انتقالية هامة على مستوى النادي. فالموسم المقبل سيشهد عمله تحت قيادة مدرب جديد في مانشستر سيتي بعد تأكيد تعيين إنزو ماريسكا كخليفة للمدرب بيب جوارديولا. وسيكون التكيف مع النظام التكتيكي الجديد هو الأولوية القصوى للمهاجم بمجرد انتهاء رحلته في مونديال كأس العالم.
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