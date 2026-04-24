"لا تشتري مطاعم مثل كريستيانو" .. جورج مينديش يوجه النصائح ليامال ونجوم المستقبل لخلافة رونالدو وميسي

وكشف مينديش عن النهج المباشر الذي يتبعه عند التحدث إلى عملائه الأصغر سناً، حيث يجبرهم على الاختيار بين أن يصبحوا أساطير أو أن يظلوا لاعبين عاديين. وشدد على أن المعايير المهنية التي وضعها أعظم أيقونات اللعبة على الإطلاق يجب أن تنعكس في حياتهم الشخصية.

وقال الوكيل البرتغالي: "عادةً ما أتحدث إلى لاعبيّ وأقول لهم: 'هل تريدون أن تكونوا مثل كريستيانو رونالدو أو ميسي خارج الملعب أيضًا، أم تريدون أن تكونوا...؟'. لن أذكر أسماء، لكن هذا هو الفرق"، قال مينديش، وفقاً لما نقلته صحيفة "أ بولا". "أعتبر نفسي محظوظاً للغاية. كريستيانو هو أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم العالمية، وفي الوقت نفسه، أفضل مثال خارج الملعب. هذا هو النموذج الذي يجب أن ننقله للأطفال".

بالنسبة لمينديش، غالبًا ما يعتمد تطوير موهبة عالمية المستوى على "السياق المناسب" بدلاً من مجرد هيبة شعار النادي. وأشار إلى أن العديد من اللاعبين يضيعون في النظام لأنهم يفتقرون إلى فرصة اللعب بانتظام، بغض النظر عن مستويات موهبتهم الفطرية.

وأضاف: "في كثير من الأحيان، لا نختار النادي الأكبر، بل المكان الذي سيلعبون فيه وينمون. قد يكون الانتقال إلى دوري أدنى أفضل إذا حصلت على دقائق لعب. بدون الفرص، لا فائدة من الموهبة. يضيع العديد من اللاعبين لأنهم لا يملكون السياق المناسب. يمر عام أو عامان دون أن يلعبوا ويبدو أنهم ليسوا جيدين، لكن المشكلة ليست في الموهبة، بل في الفرصة".