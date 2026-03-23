Getty Images Sport
ترجمه
"لا بد من تغيير شيء ما" - ليام روزينيور يحذر من أنه قد يكون غير مؤهل لمهمته في تشيلسي، في حين تقول أسطورة النادي إن الملاك الأمريكيين "لا يفهمون" كرة القدم
روزينور يكافح لوقف تراجع تشيلسي
تزداد الأجواء قتامة في ستامفورد بريدج في أعقاب سلسلة سيئة من أربع هزائم متتالية. منذ توليه المسؤولية في يناير عقب إقالة إنزو ماريسكا، أشرف روزينيور على 19 مباراة، لكن فترة «شهر العسل» التي عاشها قد انتهت تمامًا. وتشمل الخسائر الفادحة الأخيرة هزيمة 5-2 خارج أرضه وخسارة 3-0 على أرضه أمام باريس سان جيرمان، مما أدى إلى خروج الفريق من دوري أبطال أوروبا في دور الـ16. وبعد الهزيمة 3-0 في الدوري الإنجليزي الممتاز على يد إيفرتون في نهاية الأسبوع، يحتل الفريق المركز السادس في الترتيب برصيد 48 نقطة. ويبتعد الفريق الآن بست نقاط عن أستون فيلا صاحب المركز الرابع، مما يعقد بشكل كبير فرصه في التأهل إلى المسابقات الأوروبية.
- Getty Images Sport
الانتقال من ستراسبورغ
ووفقًا لبيتي، فإن المشكلة الرئيسية التي تعاني منها الفرقة اللندنية هي خط دفاعها الهش، حيث صرح لموقع BetGoat قائلاً: "المشكلة الرئيسية في تشيلسي هي على الأرجح الدفاع. لديهم العديد والعديد من المشاكل، لكن المشكلة الرئيسية هي الدفاع. إنهم يستقبلون أهدافًا كثيرة جدًّا. لقد خسروا عددًا كبيرًا جدًّا من المباريات على أرضهم، وربما يكونون أحد أضعف الفرق على أرضها في الدوري الإنجليزي الممتاز. أعتقد أنهم يحتلون المركز 12 أو 13 في الترتيب على أرضهم."
وقد ثبت أن إيجاد بديل لماريسكا أمر صعب، حيث أضاف الفرنسي: "أعتقد أن أبعاد ستراسبورغ تتناسب تمامًا مع روزينيور. إن منحه مسؤولية نادٍ ضخم مثل تشيلسي يعد خطوة كبيرة، خاصة بعد توليه المسؤولية عقب رحيل إنزو ماريسكا عن النادي."
تم تحذير الملاك الأمريكيين بشأن التركيز على الأعمال
ووجه لاعب الوسط السابق انتقادات لاذعة إلى إدارة النادي، ملمحاً إلى أنها تضع المصالح التجارية قبل الإنجازات الرياضية. وفي تقييم لاذع، صرح بيتي قائلاً: "لا أعرف إن كان سيبقى في نهاية الموسم، لكن بصراحة، لا بد أن يتغير شيء ما. أعتقد أن الملاك الأمريكيين يجب أن يفهموا أننا نحترمهم، وأنا أكن احتراماً كبيراً لأولئك الذين يضعون المال على الطاولة، لكن في النهاية، لا تتدخلوا في أمور لا تفهمونها".
وأكد أن التعامل مع كرة القدم على أنها مجرد عمل تجاري يؤدي إلى نفور المشجعين. "كرة القدم أمر جاد بالنسبة للكثير من الناس، وأنتم تحاولون تحقيق الأرباح طوال الوقت، مما يعني أن مشجعي تشيلسي قد سئموا من ذلك. إنهم لا يريدون الأعمال التجارية في النادي، بل يريدون النجاح."
- AFP
السذاجة التكتيكية وانعدام الرؤية
يبدو أن هذا الافتقار إلى التوجيه يؤثر سلبًا على الحالة النفسية لفريق منهك عقليًّا. وقد شكك بيتي في الاستراتيجية العامة، متسائلاً: "منذ بداية الموسم، ما هي الرؤية من الناحية الرياضية أيضًا، مع المدرب؟ ما هي الرؤية؟ كيف سنلعب؟"
وقد انكشف هذا الأمر بشكل صارخ في المباراة ضد باريس سان جيرمان. كان بيتي في حيرة من أمره بسبب القرارات الإدارية، قائلاً: "عندما تنظر إلى روزينيور في المباراة ضد باريس سان جيرمان، حيث لعبوا بثلاثة مدافعين في الخلف، هيا. هل رأيت الفريق الذي تلعب ضده؟ من هم المهاجمون في باريس سان جيرمان؟ هؤلاء اللاعبون، إنهم يقضون عليك. في المواجهة الفردية، إنهم يقضون عليك. وأنت تلعب بثلاثة مدافعين في الخلف؟ حقاً؟"