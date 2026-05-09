"لا أنوي تقديم معلومات للخصم".. إنريكي يهرب من سؤال حول خطته "الماكرة" لتحييد مايكل أوليسي في موقعة بايرن ميونخ!
سر الكرات المشتتة للخارج
في مواجهة عالية المخاطر شهدت عبور باريس سان جيرمان إلى النهائي، أصيب المراقبون بالحيرة من طريقة توزيع سافونوف للكرة. فبدلًا من البحث عن زميل، كان حارس المرمى يوجه كراته بشكل متكرر نحو خط التماس. وتشير التقارير الأخيرة إلى أن هذه الكرات الطويلة التي كان الحارس الروسي يطيح بها خارج الملعب كانت في الواقع جزءًا من خطة متطورة ومدروسة لخنق التحولات الهجومية لفريق المدرب فينسنت كومباني.
تضمنت الاستراتيجية تعمد سافونوف إرسال الكرة إلى المدرجات على بعد حوالي 10 أمتار بعد خط المنتصف. وأجبر هذا التكتيك فريق بايرن ميونخ على استئناف اللعب برمية تماس ثابتة، ما منع مهاجميهم الخطرين من استغلال المساحات التي تنفتح عادةً أثناء بناء اللعب التقليدي من ركلات المرمى. وقد أدى هذا في جوهره إلى إعادة ضبط الشكل الدفاعي للفريق الباريسي، مما سمح لهم بالانخراط في ضغط منظم على الفور.
لويس إنريكي يتكتم على التفاصيل
عند سؤاله عن هذا الأسلوب غير المعتاد، أبدى المدرب الإسباني عدم رغبته في تسليط الضوء على ابتكاراته التكتيكية. وصرح إنريكي للصحفيين قائلًا: "المهم هو أن جميع المشجعين يريدون رؤية باريس سان جيرمان يفوز. إنهم لا يريدون معرفة كيف تلعب. بل يعجبهم الأسلوب الذي نلعب به، وبعد كل مباراة، نتحدث عن التفاصيل. لكنني لا أنوي تقديم أي معلومات للخصم".
من الواضح أن مدرب برشلونة السابق يفضل الاحتفاظ بأوراقه طي الكتمان بينما يطارد النادي تاجه الأوروبي الثاني تواليًا. وشدد على أن الهدف الأسمى كان تحقيق الفوز، بغض النظر عن الجماليات. وأضاف: "نحن نبحث عن أفضل طريقة للفوز بالمباريات. لقد راجعت المباراة، وأنا فخور جدًا بما قدمناه. سعينا للفوز، وفعلنا كل شيء من أجل ذلك، وهذا كان الأهم. بعد ذلك، تأتي التفاصيل التي قد تبدو أجمل للصحفيين، لكنني لست مهتمًا بها".
تحييد مايكل أوليسي
كان الخط الخلفي لباريس سان جيرمان من أبرز المستفيدين من هذا التكتيك "الماكر"، حيث أُسندت إليهم مهمة احتواء أحد أكثر الأجنحة تألقًا في أوروبا. فبعد أن وجد أوليسي طريقه إلى الشباك في مباراة الذهاب، نجح باريس سان جيرمان فعليًا في قتل إيقاع اللعب في مباراة العودة من خلال ركل الكرة إلى الخارج في الجبهة التي كان يتواجد فيها. وهذا منع اللاعب الفرنسي - الذي فشل في تسجيل أي مساهمة تهديفية في مباراة الإياب - من إيجاد المساحات العمودية التي يحتاجها لضرب الفرق في الهجمات المرتدة، مما أجبره على التواجد في مناطق مزدحمة بدلًا من ذلك.
الأنظار تتجه نحو نهائي دوري أبطال أوروبا
يستعد باريس سان جيرمان لمواجهة آرسنال في نهائي دوري أبطال أوروبا في بودابست، وعينه على كتابة التاريخ. ويقف الفريق الفرنسي على أعتاب أن يصبح ثاني فريق في العصر الحديث ينجح في الدفاع عن لقبه في دوري أبطال أوروبا. إذ لم ينجح في الحفاظ على تاجه منذ إعادة هيكلة البطولة سوى ريال مدريد، الذي حصد ثلاثة ألقاب متتالية بين عامي 2016 و2018. وبينما يستعدون لهذه المواجهة الحاسمة في المجر، يطمح العمالقة الفرنسيون للانضمام إلى هذه الفئة النخبوية وترسيخ هيمنتهم على الساحة الكروية الأوروبية.