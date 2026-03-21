"لا أفهم" - إنزو فرنانديز يعترف بأن إقالة إنزو ماريسكا "أثرت" على تشيلسي
رحيل ماريسكا يترك آثارًا لا تزال باقية
كشفت تداعيات الهزيمة المحرجة بنتيجة 8-2 أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا عن انقسامات عميقة في ستامفورد بريدج. وقد كسر فرنانديز أخيرًا صمته بشأن إقالة ماريسكا، الذي تم طرده عقب التعادل مع بورنموث في أواخر العام الماضي.
حيرة من إقالة ماريسكا
كان المدرب الإيطالي مرشحاً بقوة لتولي منصب مدرب مانشستر سيتي كخليفة محتمل لبيب جوارديولا، لكن رحيله ترك غرفة ملابس تشيلسي في حالة من الارتباك. ويشير فرنانديز إلى أن عملية الانتقال لم تكن سلسة على الإطلاق. وفي حديثه إلى وسائل الإعلام الأرجنتينية، لم يخفِ فرنانديز إحباطه من الطريقة التي تم بها التعامل مع الموقف.
"لا أفهم الأمر"، اعترف فرنانديز. "أحياناً كلاعب، هناك أمور لا نفهمها ولا نفهم الطريقة التي يحاولون بها إدارة الأمور. ليس لدي إجابة لك لأنني لا أعرف".
فقدان الهوية في عهد روزينيور
كان الهدف من تعيين ليام روزينيور هو إعادة الاستقرار للفريق، لكن تصريحات فرنانديز تشير إلى أن اللاعبين ما زالوا يفتقدون «النظام» التكتيكي الذي أقامه سلفه. ويبدو أن كلمات نائب قائد الفريق تقوض النظام الحالي من خلال تسليط الضوء على ما فقدناه بالضبط منذ تغيير المدرب في منتصف موسم 2025-2026.
وأوضح الفائز بكأس العالم: "من الواضح أن رحيله كان مؤلماً للغاية لأننا كنا نتمتع بهوية قوية، فقد منحنا النظام، لكن هذه هي طبيعة كرة القدم، أحياناً تكون جيدة وأحياناً أخرى سيئة". "لكننا كنا نتمتع دائماً بهوية واضحة فيما يتعلق بالتدريبات والمباريات، ومن الواضح أن رحيله أضر بنا خاصة في منتصف الموسم - فقد قطع كل شيء".
حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل في غرب لندن
على الرغم من أن عقده مع ستامفورد بريدج يمتد حتى عام 2032، إلا أن الأسماء لا تزال ترتبط برحيله عن النادي. وتشير التقارير إلى اهتمام ريال مدريد وباريس سان جيرمان بالتعاقد معه، مع توقع أن يطلب تشيلسي مبلغًا يتجاوز الـ106.8 مليون جنيه إسترليني التي دفعها النادي مقابل خدماته في يناير 2023.
وعندما سأله ESPN الأرجنتيني عن مستقبله على المدى الطويل في النادي، لم يبدِ فرنانديز أي التزام. وقال: "لا أعرف، هناك ثماني مباريات متبقية وكأس الاتحاد الإنجليزي. هناك كأس العالم، وبعد ذلك سنرى"، تاركًا الباب مفتوحًا أمام احتمال رحيله في الصيف.
