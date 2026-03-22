"لا أعرف ماذا أقول" - فيرجيل فان ديك يدلي بتصريح مثير للقلق بعد هزيمة ليفربول أمام برايتون

لم يتردد المدافع الهولندي في التعبير عن غضبه بعد أن سجل داني ويلبيك ثنائية أدت إلى تعرض ليفربول لخسارته العاشرة في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال موسم صعب.

على الرغم من أن ميلوس كيركيز قلص الفارق بهدف للزوار، إلا أن فريق أرني سلوت لم يتمكن من تسجيل هدف التعادل، مما ترك قائده يبحث عن إجابات في أعقاب نتيجة مخيبة للآمال أخرى.

وقال فان ديك للصحفيين: "رد فعلي الأولي هو الإحباط، أعتقد أنني كنت أكرر كلامي مؤخرًا". "هذه هي الحالة. لقد فوجئت أيضًا عندما كنت في ملعب التدريب أمس (الجمعة)، ولم أر سوى عدد اللاعبين الذين رأيتهم، لكن هذه هي الحالة، لذا نعم، الأمر صعب".

وأضاف: "اسمعوا، لا أعرف ماذا أقول - لقد قلت نفس الشيء خلال الأشهر الماضية. لا يمكننا البناء على الأداء الجيد. هذا شيء يجب أن يتغير إذا أردنا تحقيق ما نسعى إليه، وهو اللعب في دوري أبطال أوروبا".