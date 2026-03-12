"لا أعرف كيف تنطق اسمه": موهبة ريال مدريد الخارقة تثير يأس مانشستر سيتي من العدم تقريبًا - وتحطم رقمًا قياسيًا عمره 30 عامًا

ثياغو بيتارش بعيد كل البعد عن القلق بشأن تساقط الشعر. وكذلك كان الحال حتى وقت قريب في مباريات مثل هذه ضد خصوم مثل مانشستر سيتي، حيث تصدر العناوين إلى جانب فيديريكو فالفيردي الذي سجل ثلاثة أهداف. قال لاعب الوسط الشاب بعد المباراة بحماس: "هذه هي المباراة التي تلعبها دائمًا في FIFA. أنا سعيد جدًا بالفوز وبكيفية سير الأمور".

كان بيتارش قد احتفل بأول ظهور له مع الفريق الأول لريال مدريد في منتصف فبراير، عندما شارك لفترة قصيرة في مباراة الذهاب من تصفيات دوري أبطال أوروبا ضد بنفيكا. ومن ثم، فجأة ومن دون سابق إنذار، أصبح أحد أبرز اللاعبين على أرض الملعب في المباراة المثيرة ضد مانشستر سيتي، وأبهر الجميع بثلاث صفات مميزة: جرأته، وقدرته الهائلة على الجري، وثقته الكبيرة في التعامل مع الكرة.

بديهيًا، ظل بيتارش هادئًا عندما هاجمه لاعبون من عيار برناردو سيلفا أو رودري بشكل عدواني ووضعوا عليه ضغطًا كبيرًا في منطقة الجزاء. تعامل الشاب مع الموقف كما لو أنه لم يفعل شيئًا آخر من قبل. في إحدى المرات، كان متهوراً بعض الشيء عندما حاول التخلص من نيكو أورايلي الذي كان يقترب من خلفه عند نقطة الجزاء. تدخل أورايلي وكان سيقلص النتيجة إلى 1-3 لولا رد فعل حارس مرمى ريال مدريد تيبو كورتوا الذي كان سريع البديهة وصد الكرة بقدمه فوق المرمى.

بخلاف ذلك، قدم بيتارش أداءً رائعًا في وسط الملعب في أول مباراة له في التشكيلة الأساسية في دوري أبطال أوروبا. "ثياغو لن يختبئ، سيريد الكرة"، أكد المدرب ألفارو أربيلوا قبل المباراة، معربًا عن ثقته الكاملة في اختياره المفاجئ للتشكيلة الأساسية في هذا الحدث الكبير. "أنا متأكد من أنه سيكون رائعًا".