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GFX Jose Mourinho Bernardo SilvaGetty/GOAL
محمد سعيد و علي رفعت

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"لا أطيق الانتظار حتى أعمل معه وأتعلم منه".. برناردو سيلفا يشرح كيف حسم مورينيو انتقاله إلى ريال مدريد!

بيرناردو سيلفا
جوزيه مورينيو
ريال مدريد
الدوري الإسباني

بدأ برناردو سيلفا رسميًا مسيرته كلاعب في صفوف ريال مدريد، حيث أتم أول حصة تدريبية له في فالديبيباس عقب انتقاله المجاني المثير للانتباه قادمًا من مانشستر سيتي. واعترف صانع الألعاب البرتغالي، الذي وصل إلى سانتياجو برنابيو بناءً على طلب خاص من جوزيه مورينيو، بأن وجود مواطنه على مقاعد البدلاء جعل الانتقال إلى إسبانيا خيارًا سهلاً.

  • عامل مورينيو في قرار سيلفا

    تحدث سيلفا بصراحة عن الدور المهم الذي لعبه جوزيه مورينيو في قراره بالانتقال من مانشستر سيتي إلى ريال مدريد هذا الصيف. وأكد لاعب الوسط البالغ من العمر 31 عامًا، الذي انضم إلى العملاق الإسباني في صفقة انتقال مجانية عقب انتهاء عقده أن فرصة العمل تحت قيادة مواطنه الأسطوري كانت الدافع الرئيسي وراء هذه الخطوة.

    "لقد كنا منافسين عدة مرات، والآن أصبحنا في نفس الفريق. أنا سعيد جدًا لأنه مدرب له أهمية كبيرة في كرة القدم البرتغالية"، أوضح سيلفا لقناةريال مدريد التلفزيونية أثناء حديثه عن انتقاله إلى العاصمة الإسبانية.

    وأكد نجم موناكو السابق أن إعجابه بمورينيو يعود إلى طفولته، مما يجعل احتمال تلقي التدريب على يديه في البرنابيو فرصة فريدة من نوعها. وأضاف سيلفا: «منذ صغري، كنا نتابع فرقه دائمًا، وقد نجح دائمًا في رفع اسم البرتغال إلى أعلى المستويات. أنا سعيد جدًّا لبدء العمل معه والتعلم منه».


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  • Real Madrid Training SessionGetty Images Sport

    بداية صعبة في فالديبيباس

    كان اليوم الأول لسيلفا في مركز تدريبات النادي يومًا شاقًا، حيث تم دمجه على الفور في الحصص التدريبية عالية الكثافة التي تميز بها موسم الإعداد تحت قيادة مورينيو.

    وعلى الرغم من الإجهاد البدني الذي تسبب فيه التمرين الأولي، كان صانع الألعاب في حالة معنوية عالية وهو يرحب بزملائه الجدد، الذين خاض ضد العديد منهم مباريات في دوري أبطال أوروبا خلال السنوات الأخيرة.

    "أنا متعب. كانت الحصة التدريبية الأولى صعبة، لكنني سعيد جدًا بلقاء الجميع وزملائي في الفريق"، اعترف سيلفا بعد انتهاء الحصة. وأشار إلى أن معرفته المسبقة بزملائه جعلت اليوم الأول أسهل: "كنت أعرف بعضهم جيدًا بالفعل لأنني لعبت ضدهم مرات عديدة، لكنني الآن سعيد لكوني في نفس الفريق ولبدء فترة التحضير للموسم بطريقة جيدة. الجميع يتدربون بكثافة كبيرة، وبصراحة أشعر بالفعل أن هذا المكان هو بيتي. أنا سعيد جدًا بوجودي هنا".

  • انتقال أحلامي إلى ملعب البرنابيو

    بعد أن أمضى عدة مواسم ناجحة في الدوري الإنجليزي ، كشف سيلفا أن جاذبية نادي ريال مدريد كانت أمراً لم يستطع تجاهله ببساطة عندما أبدى النادي اهتمامه به. وأقر بأن سمعة النادي تسبقه، وأن تقاليده في تحقيق النجاح المستمر تتوافق مع طموحاته الشخصية.

    "إنه أمر مميز للغاية، وأنا سعيد جدًا بوجودي هنا. لا داعي للحديث عن هذا النادي لأن تاريخه يتحدث عن نفسه"، قال سيلفا. وتابع واصفاً صعوبة رفض عرض من مؤسسة مرموقة كهذه: "بعد أن لعبت ضد ريال مدريد مرات عديدة، تشعر بمدى أهمية هذا النادي. تشعر بمدى تميز اللعب في البرنابيو، وهو ملعب مهيب للغاية. عندما اتصل ريال مدريد بي، كان من المستحيل أن أرفض. لم أتردد لحظة واحدة".

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  • RC Celta v Real Madrid - La Liga SantanderGetty Images Sport

    المرونة التكتيكية والإلهام الأسطوري

    وأكد سيلفا التزامه بالنجاح الجماعي للفريق، مشيرًا إلى أن هدفه الأساسي هو مساعدة النادي على مواصلة تقاليده في تحقيق الانتصارات. كما تطرق إلى مصادر إلهامه الكروية، مشيرًا إلى زين الدين زيدان ولوكا مودريتش باعتبارهما لاعبين ساهما في تشكيل فهمه للعبة.

    وقال سيلفا عن دوره: «أنا لاعب جماعي. أعمل بجد وأحاول دائمًا أن أجعل اللاعبين من حولي أفضل. أشعر أنني سأقدم الكثير من العمل الجاد والكثير من البهجة كل يوم حتى نتمكن من الاستعداد للمباريات بأفضل طريقة ممكنة».

    وعن قدواته، أضاف: «لدي العديد من القدوات، وزيدان هو بالتأكيد أحدهم. وكذلك روي كوستا، لأنه لعب مع بنفيكا ومنتخب البرتغال».

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