Liverpool FC v Galatasaray SK - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport
"لا أصدق ذلك": مفاجأة "هائلة" في الدوري الإنجليزي تتبلور أمام أسطورة ليفربول جيمي كاراغر

يمر توتنهام هوتسبير بأزمة حادة. ويشك أسطورة ليفربول جيمي كاراغر في أن الفريق سيتمكن من البقاء في الدوري.

في مقاله الذي نُشر في موقع"سكاي سبورتس"، شن الخبير التلفزيوني الحالي هجوماً شاملاً على فريق توتنهام، مستغلاً الهزيمة المروعة بنتيجة 0-1 أمام فريق أ.ف.ك. سندرلاند التي وقعت في عطلة نهاية الأسبوع. 

  • "لا أصدق ذلك. يبدو أن توتنهام في طريقه إلى الهبوط"، صرح كاراغر محذرًا من أن الفرق الأخرى المهددة بالهبوط "لديها ما تقدمه". وبسبب هذه الهزيمة، أصبح النادي اللندني في المركز الثامن عشر (مركز الهبوط) للمرة الأولى منذ 17 عامًا، بعد 32 جولة من أصل 38. صحيح أن الفارق عن منطقة الأمان لا يتجاوز نقطتين، لكن ليدز يونايتد (15) ونوتنغهام فورست (16) ووست هام يونايتد (17) حققوا نقاطًا بانتظام مؤخرًا. 

    عندما يواجه توتنهام فريق برايتون آند هوف ألبيون يوم السبت المقبل، سيكون قد مر 111 يوماً دون فوز في الدوري الإنجليزي الممتاز. آخر مرة حصد فيها الفريق ثلاث نقاط كانت في نهاية ديسمبر. أمام سندرلاند، رأى كاراغر "أداءً أسوأ" مما كان عليه في الأسابيع السابقة، مشيرًا إلى المعدل الضئيل البالغ 0.15 هدف متوقع في الشوط الثاني. وكان من المفترض أن يحقق المدرب الجديد روبرتو دي زيربي نقطة التحول، وهو المدرب الثالث لتوتنهام في الموسم الحالي بعد توماس فرانك وإيغور تودور.

    في الأسابيع الحاسمة، تنتظرهم أيضًا مواجهات مع ولفرهامبتون واندررز، المتذيل في الترتيب، ومنافسهم ليدز يونايتد. لكن كاراغر يعتقد أن توتنهام، في حالته الحالية، "لا يملك أي فرصة" حتى أمام ولفرهامبتون. "عندما تنظر إلى جدول المباريات، تعتقد أن هذا جيد لتوتنهام. لكنهم (توتنهام، محرر) في حالة سيئة للغاية. توتنهام هو خصم جيد لهم."

  • Sunderland v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport

    توتنهام هوتسبير: الهبوط سيكون «لحظة مروعة»

    كما نقلت الصحيفة عن اللاعب السابق غاري نيفيل قوله إن احتمال الهبوط سيكون "لحظة مروعة" و"أمر لا يمكن تصوره". من ناحية أخرى، وصف جيمي أوهارا، اللاعب السابق في توتنهام، الأداء أمام سندرلاند بأنه "مروع للغاية". ووصف الأداء بأنه "مثير للشفقة تمامًا" مرة أخرى. وقال غاضبًا: "لا أستطيع أن أصدق مدى سوء هذا الفريق. دي زيربي مدرب جيد، لكنه لا يستطيع صنع المعجزات؛ يجب على اللاعبين تقديم أداء جيد من أجله".

    على الرغم من حملة الانتقالات المكثفة في الصيف، التي انضم خلالها إلى النادي كل من تشافي سيمونز (RB Leipzig) وجواو بالينها (على سبيل الإعارة من بايرن ميونيخ)، إلا أن معظم أعضاء الفريق الباهظ الثمن يسببون خيبة أمل منذ أسابيع. بعد مباراة سندرلاند، وقع القائد كريستيان روميرو أيضًا تحت وابل الانتقادات. 

  • دموع على وجه القائد روميرو؟ "إشارة خاطئة"

    عندما اضطر اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا إلى مغادرة الملعب بعد حوالي 70 دقيقة بسبب ما بدا أنه ألم في الركبة، كان يضع يده على وجهه مرارًا وتكرارًا. لكن خبير بي بي سي بن فورستر شكك في أنه كان يمسح دموع الألم، وألمح إلى احتمال أن الأرجنتيني قد فقد ثقته في فريقه ببساطة. قبل ذلك بتسع دقائق، كان توتنهام قد تأخر في النتيجة. 

    "روميرو هو على الأرجح اللاعب الوحيد في هذا الفريق الذي يتمتع بالشخصية والروح القتالية والتصميم. لو كنت أحد زملائه في الفريق، كنت سأتمنى أن يجمعهم جميعًا بعد المباراة ويشجع الفريق"، قال اللاعب الذي خاض 43 مباراة مع المنتخب الإنجليزي، مؤكدًا: "لا يزال هناك 25 دقيقة حتى صافرة النهاية. لكن الدموع، في رأيي، ترسل إشارة خاطئة. كقائد، لا ينبغي أن تفعل شيئًا كهذا".

    لم يحدد دي زيربي بعد حالة روميرو. وبدلاً من ذلك، أكد: "آمل ألا يكون الأمر خطيراً. إنه رجل طيب ولاعب جيد يتمتع بشخصية قوية. نحن بحاجة إليه لإنهاء الموسم." ففي النهاية، لم يتبق سوى ست مباريات لتغيير مسار الأمور. 

  • FBL-ENG-PR-SUNDERLAND-TOTTENHAMAFP

    توتنهام في قلب الأحداث: معركة الهبوط في الدوري الإنجليزي الممتاز

    المركزالناديالمبارياتالأهدافالنقاط
    15ليدز يونايتد3137:4833
    16نوتنغهام فورست3232:4433
    17ويست هام يونايتد3240:5732
    18توتنهام هوتسبير3240:5130
    19نادي بيرنلي3233:6320
    20وولفرهامبتون واندررز3224:5817
