"لا أصدق ذلك": مفاجأة "هائلة" في الدوري الإنجليزي تتبلور أمام أسطورة ليفربول جيمي كاراغر

"لا أصدق ذلك. يبدو أن توتنهام في طريقه إلى الهبوط"، صرح كاراغر محذرًا من أن الفرق الأخرى المهددة بالهبوط "لديها ما تقدمه". وبسبب هذه الهزيمة، أصبح النادي اللندني في المركز الثامن عشر (مركز الهبوط) للمرة الأولى منذ 17 عامًا، بعد 32 جولة من أصل 38. صحيح أن الفارق عن منطقة الأمان لا يتجاوز نقطتين، لكن ليدز يونايتد (15) ونوتنغهام فورست (16) ووست هام يونايتد (17) حققوا نقاطًا بانتظام مؤخرًا.

عندما يواجه توتنهام فريق برايتون آند هوف ألبيون يوم السبت المقبل، سيكون قد مر 111 يوماً دون فوز في الدوري الإنجليزي الممتاز. آخر مرة حصد فيها الفريق ثلاث نقاط كانت في نهاية ديسمبر. أمام سندرلاند، رأى كاراغر "أداءً أسوأ" مما كان عليه في الأسابيع السابقة، مشيرًا إلى المعدل الضئيل البالغ 0.15 هدف متوقع في الشوط الثاني. وكان من المفترض أن يحقق المدرب الجديد روبرتو دي زيربي نقطة التحول، وهو المدرب الثالث لتوتنهام في الموسم الحالي بعد توماس فرانك وإيغور تودور.

في الأسابيع الحاسمة، تنتظرهم أيضًا مواجهات مع ولفرهامبتون واندررز، المتذيل في الترتيب، ومنافسهم ليدز يونايتد. لكن كاراغر يعتقد أن توتنهام، في حالته الحالية، "لا يملك أي فرصة" حتى أمام ولفرهامبتون. "عندما تنظر إلى جدول المباريات، تعتقد أن هذا جيد لتوتنهام. لكنهم (توتنهام، محرر) في حالة سيئة للغاية. توتنهام هو خصم جيد لهم."