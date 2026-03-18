"لا أستطيع فهم ذلك!" نجم هانبورغ المهمش يهاجم المدرب ميرلين بولزين في مقابلة مثيرة للجدل

انتقل غلاتزل في عام 2021 من كارديف سيتي إلى هامبورغ مقابل مليون يورو، حسبما تردد، وأثبت نفسه مع «الروثوزن» كأفضل هداف في السنوات الماضية. في السنوات الثلاث التي سبقت عودته إلى الدوري الألماني، تألق بمعدلات تهديفية رائعة وأظهر قدراته القوية في صناعة الأهداف. لكن في موسم الصعود، تعرض لتمزق في الأوتار بعد بداية موسم رائعة (7 أهداف في أول 6 مباريات) واضطر للتوقف عن اللعب من منتصف أكتوبر حتى منتصف مارس.
خلال تلك الفترة، تجاوزه سيلكي في مركز المهاجم الأول. على الرغم من الإصابة الخطيرة، سجل غلاتزل 10 أهداف في 15 مباراة بالدوري. مع بداية الموسم الجديد، نادراً ما اعتمد بولزين على غلاتزل على الرغم من رحيل سيلكي، وفضل مهاجمين أسرع في الهجمات المرتدة مثل رانسفورد وكونيجسدورفر. في الشتاء، عزز هامبورغ صفوفه مرة أخرى واستعار داميون داونز من ساوثهامبتون وأعاد الموهبة البارزة أوتو ستانج من إلفرسبيرغ.
لم يسجل غلاتزل سوى هدفين فقط هذا الموسم. في كأس ألمانيا، سجل هدف الفوز في الدور الثاني ضد هايدنهايم بعد دخوله كبديل. في الجولة 12 ضد VfB شتوتغارت، شارك لأول مرة في التشكيلة الأساسية في الدوري الألماني وسجل على الفور الهدف الأول، لكنه اضطر للخروج بعد دقائق قليلة بسبب إصابة في العضلات.