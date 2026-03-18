Glatzel Polzin
Jonas Rütten

"لا أستطيع فهم ذلك!" نجم هانبورغ المهمش يهاجم المدرب ميرلين بولزين في مقابلة مثيرة للجدل

لا يزال نادي هامبورغ بعيدًا عن صراع الهبوط الأكثر حدة. ومع ذلك، يتسبب أحد أبطال الصعود الآن في فضيحة.

انتقد روبرت غلاتزل مدرب فريق هامبورغ ميرلين بولزين علنًا في مقابلة أثارت ضجة كبيرة، وأعرب عن غضبه وعدم فهمه لعدم لعب بطل الصعود السابق أي دور يذكر على الصعيد الرياضي.

على الرغم من رحيل دافي سيلكي والإصابات المتكررة التي تعرض لها اللاعب الجديد وقائد الفريق يوسف بولسن تحت قيادة بولزين، أصبح غلاتزل الآن خارج التشكيلة تمامًا، ولم يشارك سوى في 393 دقيقة فقط في الموسم الحالي. وهو ما يعتبره اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا قليلًا جدًا.

  • وصف غلاتزل الوضع بأنه "محبط للغاية" في تصريح لصحيفة "هامبورغر مورغنبوست"، بعد أن ظل على مقاعد البدلاء لمدة 90 دقيقة في أربع مباريات متتالية بالدوري الألماني. وقبل ذلك، كان قد شارك مرتين متتاليتين في التشكيلة الأساسية ضد يونيون برلين وماينز 05، بل وسجل تمريرة حاسمة. لكن الوضع "انقلب تمامًا بعد ذلك. لم أواجه مثل هذه الحالة من قبل [...]، على الرغم من أنني عدت لياقتي بنسبة 100 في المائة".

    وقد سعى هو نفسه إلى التحدث مع بولزين بسبب الوضع الصعب للغاية بالنسبة له، لكن تفسيرات بولزين تسببت على ما يبدو في مزيد من عدم الفهم لديه. "بالطبع تحدثنا عن ذلك من قبل. ولديه أيضًا أسبابه التي أوضحها لي بوضوح. لكن عدم مشاركتي في المباريات على الإطلاق أمر غير مفهوم بالنسبة لي"، أكد اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا: "لقد بادرت مؤخرًا بالتواصل مع المدرب بعد مباراة ليفركوزن وطلبت تفسيرًا. وقد ذكر لي أسبابه. لا أرغب في التحدث عن ذلك علنًا. فهذه أمور داخلية. لكنني لا أستطيع فهم سبب جلوسي على مقاعد البدلاء في المباراتين التاليتين أيضًا".

  • غلاتزل لا يريد "إشعال فتيل أزمة" في نادي هامبورغ - ويرغب في الرحيل في الصيف

    كما أنه لا يقبل الحجة القائلة بأنه، بصفته مهاجمًا كلاسيكيًا في منطقة الجزاء، لم يعد مناسبًا للنظام الذي يفضله بولزين في فريق هامبورغ. "لا، لا أستطيع أن أتفهم ذلك تمامًا. بالطبع لكل مدرب رؤيته الخاصة للعب. وقد سارت الأمور على ما يرام في كثير من الأحيان بدوني. أستطيع بشكل عام أن أدرك جيدًا أن هناك مباريات تتطلب مزايا أخرى. من ناحية أخرى، تمكنت في المباريات الثلاث التي كنت فيها ضمن التشكيلة الأساسية من إظهار بوضوح أنني أستطيع مساعدة الفريق بفضل أسلوب لعبتي"، أوضح غلاتزل، وأردف بشكل معبر: "أنا لا أجلس على مقاعد البدلاء لأنني لعبت بشكل سيئ!"

    صرح بأنه لا يريد من خلال هذه المقابلة "إثارة المشاكل أو وضع نفسي فوق الفريق"، بل "فقط التعبير عن بعض الأمور وتوضيح موقفي". "الأهم" بالنسبة له هو الحفاظ على بقاء فريق هامبورغ في الدوري. لكنه لم يعد متفائلاً بشأن وضعه: "من غير المرجح أن تتغير الأمور بالنسبة لي 180 درجة مرة أخرى."

    على الرغم من أن غلاتزل أشار إلى عقده الحالي الذي يستمر حتى عام 2027، إلا أنه أوضح أيضًا أنه سيودع نادي هامبورغ في الصيف بعد خمس سنوات، إذا لم يتغير وضعه. "لا أريد بأي حال من الأحوال أن أعيش مرة أخرى موقفًا مثل الذي عشته في الأشهر التسعة الماضية. هذا أمر مؤكد بالنسبة لي."

  • أصبح غلاتزل مهاجمًا لا غنى عنه في صفوف هامبورغ - وكانت الإصابة التي تعرض لها في موسم الصعود نقطة تحول

    انتقل غلاتزل في عام 2021 من كارديف سيتي إلى هامبورغ مقابل مليون يورو، حسبما تردد، وأثبت نفسه مع «الروثوزن» كأفضل هداف في السنوات الماضية. في السنوات الثلاث التي سبقت عودته إلى الدوري الألماني، تألق بمعدلات تهديفية رائعة وأظهر قدراته القوية في صناعة الأهداف. لكن في موسم الصعود، تعرض لتمزق في الأوتار بعد بداية موسم رائعة (7 أهداف في أول 6 مباريات) واضطر للتوقف عن اللعب من منتصف أكتوبر حتى منتصف مارس.

    خلال تلك الفترة، تجاوزه سيلكي في مركز المهاجم الأول. على الرغم من الإصابة الخطيرة، سجل غلاتزل 10 أهداف في 15 مباراة بالدوري. مع بداية الموسم الجديد، نادراً ما اعتمد بولزين على غلاتزل على الرغم من رحيل سيلكي، وفضل مهاجمين أسرع في الهجمات المرتدة مثل رانسفورد وكونيجسدورفر. في الشتاء، عزز هامبورغ صفوفه مرة أخرى واستعار داميون داونز من ساوثهامبتون وأعاد الموهبة البارزة أوتو ستانج من إلفرسبيرغ. 

    لم يسجل غلاتزل سوى هدفين فقط هذا الموسم. في كأس ألمانيا، سجل هدف الفوز في الدور الثاني ضد هايدنهايم بعد دخوله كبديل. في الجولة 12 ضد VfB شتوتغارت، شارك لأول مرة في التشكيلة الأساسية في الدوري الألماني وسجل على الفور الهدف الأول، لكنه اضطر للخروج بعد دقائق قليلة بسبب إصابة في العضلات.

  • روبرت غلاتزل في نادي هامبورغ: بيانات الأداء والإحصائيات

    الموسمالمبارياتالأهدافتمريرات حاسمة
    2025/261621
    2024/251611-
    2023/2435238
    2022/2337198
    2021/2241274
