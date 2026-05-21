Muhammad Zaki و علي سمير

"لا أريد أن أكون جدًا يعمل كمدرب" .. إنريكي يعلن الموعد النهائي لاعتزاله التدريب

ألقى لويس إنريكي، المدير الفني لباريس سان جيرمان، ضوءًا نادرًا على مستقبله على المدى الطويل، حيث حدد بالضبط متى يعتزم التوقف عن العمل.

ومن المتوقع حاليًا أن يربط الإسباني، الذي حقق سلسلة من الألقاب خلال فترة عمله في العاصمة الفرنسية، مستقبله بالنادي من خلال توقيع عقد جديد مهم.

  خطط التقاعد الخاصة بالإسباني

    على الرغم من نجاحه المستمر في أعلى مستويات كرة القدم الأوروبية، ألمح إنريكي إلى أنه لا ينوي البقاء على مقاعد البدلاء حتى سن متقدمة. وقد حدد المدرب السابق لبرشلونة والمنتخب الإسباني، البالغ من العمر 56 عامًا حاليًا، موعدًا نهائيًا واضحًا لمسيرته التدريبية، مشيرًا إلى رغبته في تجنب أن يصبح «جدًا» على خط التماس.

    "لا أريد أن أكون جدًا يدرب. لا أريد أن أكون كذلك. أعتقد أنه بعد سن الستين... في الواقع، أنا أضايق أخي فيليبي بالقول له: 'سأضطر إلى التقاعد قبلك'. إنه أصغر مني بسنة واحدة، عمره 55 عاماً، وسيتقاعد في سن 61... لذا احسبوا ذلك"، كما قال لصحيفة "لا نويفا إسبانيا". وهذا يضع موعد رحيله المحتمل عن كرة القدم في عام 2030، ليتزامن مع نهاية عقده الجديد المقترح.



    التزام طويل الأمد مع باريس سان جيرمان

    تأتي أنباء الجدول الزمني لتقاعده في وقت يسعى فيه باريس سان جيرمان إلى ضمان استمرار مدربه على المدى الطويل. وتشير التقارير إلى أن إنريكي على وشك التوقيع على تمديد لعقده يبقيه في ملعب حديقة الأمراء حتى يونيو 2030.

    ومنذ وصوله، عمل على تحديث نهج النادي، بالابتعاد عن الاعتماد على النجوم الفرديين والتوجه نحو هوية تكتيكية أكثر تماسكًا.

    يُعتقد أن الإدارة في باريس سعيدة بعمله، خاصة بعد أن حصد ثلاثة ألقاب متتالية في الدوري الفرنسي ودوري أبطال أوروبا الأول في تاريخ النادي في موسم 2024-25. وبالبقاء حتى عام 2030، سيصبح إنريكي المدرب الأطول خدمة في عهد شركة قطر للاستثمار الرياضي (QSI)، مما يوفر الاستمرارية التي طالما توق إليها بطل الدوري الفرنسي.


  تحول في العقلية داخل غرفة الملابس

    كان تأثير إنريكي أشد ما يكون داخل الفريق، حيث تبنى اللاعبون فلسفته الجماعية. وشكل هذا التحول الثقافي حجر الزاوية في هيمنة باريس سان جيرمان في الآونة الأخيرة، حيث تخلص الفريق من سمعته بالضعف في المباريات الأوروبية الكبرى، ليحل محلها جو أكثر صلابة وترابطًا يشبه الأسرة.

    وقد أرجع الظهير الأيمن أشرف حكيمي الفضل في هذا التغيير إلى المدرب، قائلاً: "لقد غير كل شيء في باريس سان جيرمان، فقد اختلفت عقلية الجميع: نحن الآن فريق واحد، نلعب من أجل بعضنا البعض، ونجري من أجل بعضنا البعض، نحن عائلة واحدة".

    كانت هذه الوحدة حيوية بينما يستعد النادي لنهائي قاري كبير آخر، مما يثبت أن أساليب إنريكي قد لاقت صدى عميقاً لدى المجموعة الحالية من اللاعبين.


    التحضير لمواجهة آرسنال

    لا يزال التركيز المباشر لمدرب باريس سان جيرمان منصبًا على نهائي دوري أبطال أوروبا المرتقب ضد آرسنال في بودابست. وفي معرض حديثه عن الضغوط التي ترافق مثل هذه المناسبة، أشار إنريكي إلى أنه على الرغم من ثقل التوقعات خلال الفوز على إنتر العام الماضي، فإن الفريق أصبح الآن أكثر استعدادًا للتعامل مع ضغوط المحافل الكبرى.

    وقال إنريكي بخصوص هذه المناسبة:"أعتقد أن الضغط كان أكبر العام الماضي. حقيقة أننا لم نفز باللقب من قبل للنادي وللمشجعين كانت تعني الكثير. كان ضغطاً إيجابياً... لكنه كان يمكن أن يغرقك. العناق القوي الذي يقتلك (يضحك). هذا العام نشعر بتحسن. إذا لعبنا كرة القدم تحت ضغط شديد، فلن نلعب كرة القدم"، خلص. مع تمديد العقد في الأفق، يبدو الإسباني مستعداً لقيادة باريس سان جيرمان إلى عصر ذهبي جديد قبل رحيله في نهاية المطاف.

