"لا أريد أن أكون جدًا يعمل كمدرب" .. إنريكي يعلن الموعد النهائي لاعتزاله التدريب

على الرغم من نجاحه المستمر في أعلى مستويات كرة القدم الأوروبية، ألمح إنريكي إلى أنه لا ينوي البقاء على مقاعد البدلاء حتى سن متقدمة. وقد حدد المدرب السابق لبرشلونة والمنتخب الإسباني، البالغ من العمر 56 عامًا حاليًا، موعدًا نهائيًا واضحًا لمسيرته التدريبية، مشيرًا إلى رغبته في تجنب أن يصبح «جدًا» على خط التماس.

"لا أريد أن أكون جدًا يدرب. لا أريد أن أكون كذلك. أعتقد أنه بعد سن الستين... في الواقع، أنا أضايق أخي فيليبي بالقول له: 'سأضطر إلى التقاعد قبلك'. إنه أصغر مني بسنة واحدة، عمره 55 عاماً، وسيتقاعد في سن 61... لذا احسبوا ذلك"، كما قال لصحيفة "لا نويفا إسبانيا". وهذا يضع موعد رحيله المحتمل عن كرة القدم في عام 2030، ليتزامن مع نهاية عقده الجديد المقترح.







