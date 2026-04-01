"لا أريد الخوض في هذا النقاش" - توماس توخيل يرد بحدة على سؤال حول "الضغوط" التي تواجه منتخب إنجلترا بعد الخسارة "المؤلمة" أمام اليابان
توشيل يرفض الحديث عن "عبء القميص"
في أعقاب الخسارة المحبطة بنتيجة 1-0 في الاستاد الوطني، سُئل توخيل بشكل مباشر عما إذا كانت الضغوط المرتبطة بتمثيل إنجلترا تثقل كاهل نجومه الحاليين. توقف المدرب الألماني لفترة طويلة قبل أن يرد بصراحة على هذه الأسئلة التي طرحتها قناة ITV Sport قائلاً: "لا. لا أعتقد ذلك. لا أريد الخوض في هذه المناقشة لأنني أعتقد أن ما نريد القيام به وكيف نريد أن نلعب واضح جداً، وأريد التركيز أكثر على المبادئ، وعلى الفعل، وعلى التفكير، وعلى ما يعنيه ذلك. اللعب لمنتخب إنجلترا يأتي مع ضغوط. يأتي مع ضجيج. هذا هو الحال. علينا أن نرى كيف يتكيف اللاعبون مع ذلك، ولا يمكننا أن نرى ذلك إلا إذا جربناه، لذا جربناه وعلينا أن نتعلم منه."
الخسارة على أرضنا «مؤلمة للغاية»
شكلت الخسارة الودية أمام اليابان بمثابة اختبار واقعي آخر لإنجلترا بعد التعادل الذي حققته الأسبوع الماضي مع أوروغواي، مع اقتراب موعد كأس العالم. وعلى الرغم من سيطرتها على الكرة لفترات طويلة، أدى انخفاض في التركيز إلى تمكين نجم برايتون ميتوما من تسجيل هدف في هجمة مرتدة، ولم يتمكن أصحاب الأرض من تسجيل هدف التعادل رغم أن الكرة ارتطمت بالقائم عن طريق إليوت أندرسون.
وفي تعليقه على النتيجة، اعترف توخيل، الذي بدا عليه الإحباط، بأن الخسارة أمام الجماهير المحلية كانت صعبة القبول. "بالتأكيد هذا مؤلم. الخسارة مؤلمة دائماً، والخسارة على أرضنا مؤلمة للغاية. لقد عوقبنا على خطأ بسيط، هجمة مرتدة واحدة في الشوط الأول. نحن بحاجة إلى هذه المباريات، ونعلم أن المنافس قوي، وكان لدينا العديد من اللاعبين الغائبين"، أضاف المدرب.
أزمة الإصابات تعرقل الاستعدادات لكأس العالم
وقد تفاقمت آثار الهزيمة أمام اليابان بسبب تزايد قائمة الغائبين، الأمر الذي أثار قلق الجهاز الفني للمنتخب الإنجليزي. واستشرافاً للأسابيع الأخيرة من الموسم المحلي، أقر المدرب الألماني بأنه يشعر بالقلق إزاء اللياقة البدنية لنجومه.
وقال توخيل: "سيكون من المخيف مشاهدة التلفزيون في عطلة نهاية الأسبوع وطوال الفترة، لأن كل إصابة عضلية من الآن فصاعداً قد تعني غياب اللاعب". "إن غياب اللاعبين أو إصابتهم أمر سيء بحد ذاته، لكن جوردان هندرسون، الذي يعد شخصية أساسية بالنسبة لنا في المعسكر، غائب، وديكلان رايس غائب، وبوكايو [ساكا] غائب.
"إنهم قادة أنديتهم، وهم من يرفعون مستوى الأداء. ثم انسحب هاري كين، لذا فإن مجموعة القيادة بأكملها غير متاحة. وهذا يؤثر بالطبع على الفريق... من الآن فصاعدًا، خلال الأسابيع الثمانية المقبلة، أنا قلق بالطبع، وآمل أن تسير الأمور على ما يرام بالنسبة للاعبين، وأن يظلوا بصحة جيدة".
اقتراب موعد الإعلان عن التشكيلة النهائية
وبعد انتهاء فترة التوقف الدولية لشهر مارس، يتجه اهتمام توخيل الآن إلى المباريات التحضيرية الأخيرة التي ستُقام في يونيو ضد نيوزيلندا وكوستاريكا. وسيكون المدرب الألماني قد حدد بحلول ذلك الوقت تشكيلته النهائية المكونة من 26 لاعباً للمشاركة في كأس العالم، وستكون لديه صورة أوضح بكثير عن التشكيلة الأساسية التي يفضلها.