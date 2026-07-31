«لا أحد يبيع كرة القدم!» .. فيفا يرد في بيان رسمي على منتقدي خطة كأس العالم ويغريهم بالملايين!

ورداً على الانتقادات الموجهة من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) والاتحادات القارية الأخرى التي شعرت بأنها فوجئت بهذا القرار، شدد فيفا على أن الخطة لا تزال مفتوحة للنقاش الشامل والتصويت. وأكدت المنظمة أنه لا يحق لأي كيان إقليمي بمفرده عرقلة أي اقتراح نيابة عن جميع الاتحادات الأعضاء البالغ عددها 211 اتحاداً.
وقال فيفا: «للكل الحق في التعبير عن معارضته وطلب مزيد من التوضيح، لكن لا يمكن لأي كيان بمفرده أن يدعي تمثيل جميع الاتحادات الأعضاء البالغ عددها 211 اتحاداً حول العالم».
وأضاف: «ينبغي السماح لكل اتحاد عضو بمراجعة الاقتراح وإبداء رأيه في تشكيل مستقبله. هذه هي المبادئ الديمقراطية للفيفا».
وأوضح فيفا أن العناصر التي تم الكشف عنها حتى الآن لا تمثل سوى نقطة البداية لعملية التشاور. وستتمتع الاتحادات الأعضاء بالسلطة الديمقراطية للموافقة على الشروط أو رفضها أو تعديلها، سواء بشكل فردي أو في مجملها.