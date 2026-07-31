«لا أحد يبيع كرة القدم!» .. فيفا يرد في بيان رسمي على منتقدي خطة كأس العالم ويغريهم بالملايين!

رد فيفا رسميًا على المعارضة الشديدة التي أحاطت بمشروع «FIFA Forward Enterprise» (FFE) المقترح، وأصدرت الهيئة الإدارية بيانًا عامًا في محاولة لتوضيح ما وصفته بـ«التقارير الإعلامية غير الصحيحة» التي عرقلت عملية التشاور المخطط لها.

ويتمثل الاقتراح المثير للجدل، الذي يدعمه رئيس الفيفا جياني إنفانتينو، في نقل الأنشطة التجارية والتشغيلية المتعلقة بالفعاليات إلى منظمة تابعة. وتنفي الفيفا بشدة أن تمثل هذه الخطوة بيعاً تجارياً لأكبر أصول هذه الرياضة، في محاولة لتهدئة الغضب المتزايد في أوساط كرة القدم.

وجاء في البيان: «لا أحد يبيع كرة القدم. هذا أمر لن تفكر الفيفا في القيام به أبداً».