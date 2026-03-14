أشاد فينسنت كومباني، مدرب بايرن ميونيخ، بأداء الحكم كريستيان دينجرت بعد تعادل فريقه 1-1 مع باير ليفركوزن. وقد أثارت حالتان مثيرتان للجدل على وجه الخصوص غضبًا شديدًا لدى حامل اللقب.
ترجمه
"لا أحد في الملعب يعرف سبب حصوله على البطاقة الصفراء-الحمراء": نادي بايرن ميونيخ ينتقد الحكم كريستيان دينجرت بسبب المواقف المثيرة للجدل التي طالت لويس دياز وهاري كين
"أنا فخور للغاية بالأداء الذهني للاعبين. كانت المباراة حافلة بالأحداث اليوم، وشهدت العديد من المواقف الحاسمة التي ربما تختلف الآراء حولها"، هكذا بدأ كومباني حديثه في مقابلة مع DAZN بعد المباراة.
واضطر بايرن ميونيخ للعب بأقلية عددية قبل نهاية الشوط الأول بعد طرد نيكولاس جاكسون (الدقيقة 42). بل إن المتصدر لعب الدقائق الأخيرة بتسعة لاعبين فقط، حيث حصل لويس دياز على بطاقة صفراء ثانية من الحكم دينجرت بسبب محاكاة السقوط، مما أدى إلى طرده بالبطاقة الصفراء-الحمراء قبل نهاية المباراة (الدقيقة 84).
بينما أقر كومباني بأنه "لا جدال" في طرد جاكسون بعد تدخله القوي ضد مارتن تيرير، إلا أن طرد دياز أزعجه أكثر. ووصف مدرب بايرن ذلك بأنه "الأسوأ"، قائلاً: "لا أحد في الملعب يعرف لماذا حصل على بطاقة صفراء-حمراء".
كان دياز قد مرر الكرة في منطقة الجزاء متجاوزًا حارس مرمى ليفركوزن يانيس بلاسويتش، ثم سددها وسقط على الأرض. وبما أن بلاسويتش تراجع بشكل واضح وأن الكولومبي سعى بوضوح إلى الاحتكاك، فإن قرار عدم احتساب ركلة جزاء كان صحيحًا بالتأكيد. ورأى كومباني الأمر بنفس الطريقة، لكنه كان يتمنى أن يتحلى دينجرت بمزيد من الحساسية، وبذلك على الأقل لا يتم طرد اللاعب.
"لقد نهض على الفور. لم يحاول حتى الحصول على ركلة جزاء. سقط على الأرض، وكان هناك تلامس، لكنه نهض على الفور ومع ذلك حصل على البطاقة الصفراء ثم البطاقة الصفراء-الحمراء. هذا مؤلم، والآن سيُوقف عن المباراة التالية"، اشتكى كومباني. "على أحدهم أن يشرح لي لماذا يُعتبر هذا خطأ يستحق البطاقة الصفراء في هذه المرحلة."
- AFP
البطاقة الصفراء-الحمراء التي حصل عليها لويس دياز تثير الجدل في نادي بايرن ميونيخ: "لم يتظاهر بالسقوط في حياته أبدًا"
بعد صافرة النهاية، سعى كومباني، وهو يبدو غاضبًا بشكل واضح، إلى التواصل مع دينجرت وهو لا يزال على أرض الملعب. وردّ على التكهنات التي تقول إنه رفض مصافحة الحكم قائلاً: «أنا دائمًا أمد يدي للمصافحة». «في رأيي، كان أداء الحكم اليوم سيئًا، لكن هذا لا يغير شيئًا من احترامي له. هذه الأمور قد تحدث».
في الوقت نفسه، أعرب لاعب الوسط جوشوا كيميش والمدافع جوناثان تاه عن استيائهما من البطاقة الصفراء-الحمراء التي حصل عليها دياز. "عندما أشاهد الصور، أرى أن هناك تلامسًا، لا يمكن إنكار ذلك. عندما تكون في هذه الموقف، تتوقع حدوث تلامس – بالطبع سقط مبكراً قليلاً، ولهذا لا أقول إنها ركلة جزاء"، قال كيميش وانتقد: "ومع ذلك، تم لمسه متأخراً، وسقط على الأرض، ثم نهض على الفور. لا أريد أن أدافع هنا عن ركلة جزاء، لكن هذا ليس تمثيلية بأي حال من الأحوال."
بينما تغيب كومباني عن المؤتمر الصحفي الإلزامي بعد المباراة، لأن وفد بايرن كان في طريق العودة بالفعل، اعترف دينجرت لاحقًا بأنه طرد دياز خطأً: "من الواضح بالطبع أنني أرى الأمر بشكل مختلف بعد المباراة"، قال الحكم لقناة سكاي.
وعلى غرار كيميش، علق تاه على الموقف في قناة "سكاي": "نعم، إنه يسقط ويتم لمسه قليلاً. لكنه ينهض على الفور، ولا يمثل، ولا يستعرض. لذلك أتساءل، لماذا يُقرر الحكم أنه تظاهر بالسقوط ويتصرف كما لو كان قد استعرض"، هكذا قال لاعب المنتخب الألماني، الذي ألغى VAR هدفه المفترض في الشوط الأول لأن الكرة ارتطمت بذراعه.
"الكرة تصطدم بمرفقي. يبدو الأمر وكأنه لمسة يد، لذا لا يجوز احتساب الهدف"، قال تاه متفهمًا. لكن كومباني كان له رأي آخر ولم يستطع فهم إلغاء الهدف. فهو يتفهم أن الحكم يجب أن يتبع القاعدة التي تنص على عدم احتساب الهدف إذا كانت اليد قد تدخلت في اللعب مباشرة قبله. لكنه أضاف: "ماذا كان على جوناثان تاه أن يفعل؟ إنه لم يفعل شيئاً عن قصد وذراعه كانت ملتصقة بجسده"، حسبما قال كومباني.
حتى الهدف الملغى لهاري كين يثير غضب بايرن: "بالنسبة لي، لم تكن لمسة يد"
لكن الهدف الثاني الذي ألغي لفريق بايرن ميونيخ في عصر يوم السبت هذا أثار جدلاً أكبر بكثير. بعد مرور ساعة من المباراة، قام هاري كين، الذي دخل الملعب قبل ذلك بوقت قصير، بصد كرة طويلة من بلاسويتش بمرفقه، ووصلت الكرة بعد ذلك إلى دياز داخل منطقة جزاء ليفركوزن، لأن مدافع ليفركوزن جاريل كوانسا تأخر في التصرف. ثم مرر دياز الكرة عرضياً إلى كين، الذي سجل هدف التعادل المفترض.
لكن هنا أيضًا تدخلت تقنية الفيديو المساعد (VAR)، وقام دينجرت بإلغاء الهدف بسبب لمسة يد مفترضة من كين. وكان هذا أيضًا قرارًا مثيرًا للجدل، حيث كان ذراع كين مثبتًا ولم يلمس الإنجليزي الكرة بذراعه عن قصد بأي حال من الأحوال.
وأكد تاه: "بالنسبة لي، هذا ليس لمسة يد. إنه يستدير، وذراعه ليست بعيدة عن جسده. لذلك، بالنسبة لي، هذه ليست لمسة يد، لكن الحكم قرر ذلك". من ناحية أخرى، تحدث كومباني عن "هدف صحيح بشكل واضح". وأوضح اللاعب البالغ من العمر 39 عامًا وجهة نظره بأن ذراع كين لم تخرج إلا قليلاً بعد ملامسة الكرة: "في الصور، يبدو الأمر كما لو أن ذراعه تتجه نحو الكرة، لكن الأمر لم يكن كذلك. ثم يتم إلغاء هذا الهدف".
من ناحية أخرى، استغل الحارس سفين أولريش، الذي عاد إلى حراسة مرمى بايرن ميونيخ للمرة الأولى منذ فترة طويلة بسبب غياب مانويل نوير وجوناس أوربيغ، موقف كين لانتقاد نظام VAR بشكل عام: "الأمر مثير للجدل أحيانًا. دائمًا ما يكون هناك شيء ما، ودائمًا ما تكون هناك حالة مشكوك فيها. إنها كرة القدم، وهي دائمًا لحظة عابرة يجب أن تُترك للحكم." وأضاف الحارس أنه في حالة القرارات الواضحة تمامًا، يمكن للحكم المساعد بالفيديو "التدخل بكل سرور". "لكن ليس الآن هنا، حيث يتساءل المرء عما إذا كان هناك لمسة يدوية أثناء التصدي أم لا. لقد سدد الكرة من مسافة متر واحد. لا توجد خطوط واضحة، بشكل عام ولا في حالة لمس الكرة باليد أيضًا."
وأوضح دينجرت لاحقًا أسباب قراره قائلاً: "لم ألاحظ ذلك من موقعي. نصحني الحكم المساعد بالفيديو (VAR) بمراجعة زاوية الرؤية من خلف المرمى مرة أخرى. وهناك لاحظت أن الذراع دخلت قليلاً في مسار التسديدة، مما أدى إلى بدء مرحلة الهجوم وتمكن بايرن من السيطرة على الموقف".
- Getty Images Sport
تم إلغاء هدف الفوز المفترض لفريق ليفركوزن بسبب تسلل طفيف
تقدم ليفركوزن بهدف مبكر سجله أليكس غارسيا في الدقيقة السادسة. وبعد إلغاء الهدفين، تمكن بايرن ميونيخ من معادلة النتيجة في الدقيقة 69، عندما سجل دياز هدف التعادل 1-1 بعد تمريرة حاسمة رائعة من مايكل أوليسي.
وقبل نهاية المباراة بوقت قصير، حالف الحظ بايرن ميونيخ رغم لعبه بنقص لاعبين. سجل جوناس هوفمان في الوقت المحتسب بدل الضائع الهدف الذي بدا أنه سيمنح ليفركوزن الفوز، وأثار جنون الفرح في ملعب باير أرينا لفترة وجيزة. لكن نظراً لوجود هوفمان في وضع تسلل طفيف، ألغى VAR هذا الهدف أيضاً.
المباريات القادمة لفريق بايرن ميونيخ:
التاريخ الوقت المباراة الأربعاء، 18 مارس 21:00 بايرن ميونيخ - أتالانتا (دوري أبطال أوروبا) السبت، 21 مارس الساعة 15:30 بايرن ميونيخ - يونيون برلين (الدوري الألماني) السبت، 4 أبريل 15:30 إس سي فرايبورغ - بايرن ميونيخ (الدوري الألماني) السبت، 11 أبريل 18:30 إف سي سانت باولي - إف سي بايرن (الدوري الألماني)