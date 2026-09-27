Getty Images Sport
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رفض تصريح نجم برشلونة.. روي كين يؤكد: إنجلترا ليست مثل إسبانيا!
كين يرفض التقييم المتفائل لجوردون
عقب ليلة درامية على ملعب ويمبلي، حيث قلبت إسبانيا تأخرها لتفوز، أبدى جناح برشلونة أنتوني جوردون ثقة كبيرة في مكانة إنجلترا في كرة القدم العالمية. وألمح اللاعب السابق لإيفرتون، الذي سجّل هدف التعادل الرائع في تلك الليلة، إلى أن منتخب إنجلترا بات الآن يعمل على المستوى التكتيكي والتقني نفسه الذي يعمل عليه فريق لويس دي لا فوينتي. غير أن روي كين، متحدثاً بصفته محللاً لدى ITV Sport، لم يكن مقتنعاً على الإطلاق بمنطق المهاجم، مشيراً إلى خزانة ألقاب إسبانيا الأخيرة كدليل قاطع على الفارق بين البلدين.
وقدّم كين تقييماً صريحاً كعادته للوضع، موضحاً أن الثقة لا تعني بالضرورة الجودة. ورداً على مهاجم إنجلترا، قال كين عبر ITV Sport: «أختلف مع جوردون، أعتقد أن هناك فارقاً. أعتقد أنه موجود، فمن الواضح أن (إسبانيا) أبطال العالم وأبطال أوروبا». وأكّدت تصريحات الأيرلندي على ليلة أظهرت فيها إنجلترا لمحات من التألق لكنها تعثّرت في النهاية أمام منتخب إسباني يبدو أنه يمتلك أفضلية نفسية وتقنية في اللحظات الحاسمة تحت الضغط، خاصة بعد أن كرّر ميكيل أويارزابال بطولاته من نهائي يورو 2024 ليسجّل هدف الفوز.
- Getty Images Sport
فرص إنجلترا الضائعة في ويمبلي
كان بإمكان المباراة أن تروي قصة مختلفة تمامًا لأشبال توخيل لو أن اللحظات الحاسمة سارت لصالحهم. فقد منح هاري كين إنجلترا تقدمًا بنتيجة 2-1 في البداية قبل استراحة الشوط الأول، لكن أمسية القائد ساءت عندما أهدر ركلة جزاء حاسمة في الشوط الثاني. فقد أدى انزلاق في اللحظة الحاسمة إلى مرور الكرة بعيدًا عن المرمى، وتحوّلت الأفضلية على الفور تقريبًا. عادل أليكس باينا النتيجة قبل أن يسجل أويارزابال في وقت متأخر ليحطّم قلوب الإنجليز مرة أخرى، مؤكدًا أن إسبانيا تمتلك حسًّا تهديفيًا فتاكًا يفتقر إليه أصحاب الأرض حاليًا في أكبر المواجهات.
ظل جوردون متحديًا رغم النتيجة، مصرًّا على أن الهوامش الدقيقة للمباراة لا تعكس فارقًا في المستوى. وقال في تصريحات لـ ITV Sport: "لا أعتقد أن هناك فجوة [مع إسبانيا]، أشعر أننا في مستواهم تمامًا. كان بإمكاننا الفوز بتلك المباراة بكل سهولة. لو دخلت ركلة الجزاء، لكان بإمكاننا المضي قدمًا والفوز بالمباراة. من السهل دائمًا قول ذلك بعد فوات الأوان. لكنني شعرت بالارتياح خلال المباراة. لا أعتقد أن هناك فجوة، وأظن أننا لو واجهناهم في النهائي لكنت شعرت بالثقة. الثقة لا تتحول دائمًا إلى فوز، لكنني أعتقد أنكم رأيتم هنا الليلة أننا فريق من الطراز الرفيع".
الفروق التكتيكية والتحكم في الاستحواذ
سلّطت الهزيمة الضوء على معاناة إنجلترا المستمرة في فرض إيقاع اللعب عبر الاستحواذ في مواجهة المنافسين من الطراز الرفيع، رغم خطورتها في الهجمات المرتدة. ويتعيّن على تشكيلة توخيل، التي تنافس حاليًا في المجموعة الثالثة من دوري الأمم الأوروبية بالمستوى الأول إلى جانب كرواتيا وجمهورية التشيك، أن تلملم صفوفها سريعًا استعدادًا لمواجهة التشيك في مباراتها المقبلة يوم الثلاثاء.
وتعليقًا على هذه التفاصيل التكتيكية في المنطقة المختلطة بعد المباراة، قال جوردون لشبكة Sky Sports News: «ما قلته في منتصف الأسبوع كان يتعلق بهم بشكل أساسي، بكيفية سيطرتهم على اللعب، وهم بارعون في ذلك بشكل لا يُصدّق؛ إنهم الأفضل. هذا لا يعني أننا لسنا جيدين في ذلك؛ نحن جيدون. لكننا لسنا بارعين مثلهم، في رأيي. غير أننا أفضل في أمور أخرى. أعتقد أن هدفي يلخّص ذلك. مدى مباشرتنا في اللعب، ومدى سرعتنا في الانتقال من هدف إلى آخر. هذا ما كنت أتحدث عنه، ذلك الأسلوب المباشر في اللعب. وهو أسلوب أنيق ومنظّم أيضًا، لكن على طريقتنا الإنجليزية الخاصة.»
- Getty Images Sport
تتواصل مسيرة إنجلترا بقيادة توخيل في دوري الأمم
عقب مواجهة الثلاثاء أمام التشيك، تواصل إنجلترا مشوارها في هذه النافذة الدولية برحلة لملاقاة كرواتيا في 3 أكتوبر، قبل استضافة مباراة الإياب أمام التشيك في 6 أكتوبر. وبعد أن ضمنت إنجلترا الصعود مجدداً إلى المستوى الأعلى إثر فترة قضتها في الدرجة الثانية الموسم الماضي، تسعى إلى استعادة زخمها في مسابقة يظل أفضل إنجاز لها فيها هو المركز الثالث في النسخة الافتتاحية 2018-19.
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