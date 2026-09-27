رفض تصريح نجم برشلونة.. روي كين يؤكد: إنجلترا ليست مثل إسبانيا!

عقب ليلة درامية على ملعب ويمبلي، حيث قلبت إسبانيا تأخرها لتفوز، أبدى جناح برشلونة أنتوني جوردون ثقة كبيرة في مكانة إنجلترا في كرة القدم العالمية. وألمح اللاعب السابق لإيفرتون، الذي سجّل هدف التعادل الرائع في تلك الليلة، إلى أن منتخب إنجلترا بات الآن يعمل على المستوى التكتيكي والتقني نفسه الذي يعمل عليه فريق لويس دي لا فوينتي. غير أن روي كين، متحدثاً بصفته محللاً لدى ITV Sport، لم يكن مقتنعاً على الإطلاق بمنطق المهاجم، مشيراً إلى خزانة ألقاب إسبانيا الأخيرة كدليل قاطع على الفارق بين البلدين.

وقدّم كين تقييماً صريحاً كعادته للوضع، موضحاً أن الثقة لا تعني بالضرورة الجودة. ورداً على مهاجم إنجلترا، قال كين عبر ITV Sport: «أختلف مع جوردون، أعتقد أن هناك فارقاً. أعتقد أنه موجود، فمن الواضح أن (إسبانيا) أبطال العالم وأبطال أوروبا». وأكّدت تصريحات الأيرلندي على ليلة أظهرت فيها إنجلترا لمحات من التألق لكنها تعثّرت في النهاية أمام منتخب إسباني يبدو أنه يمتلك أفضلية نفسية وتقنية في اللحظات الحاسمة تحت الضغط، خاصة بعد أن كرّر ميكيل أويارزابال بطولاته من نهائي يورو 2024 ليسجّل هدف الفوز.