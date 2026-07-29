لإنقاذه من دكة الهلال .. عملاق إيطاليا يضاعف عرضه لخطف ياسين بونو!

كشفت تقارير صحفية متداولة عن اهتمام نادي يوفنتوس الإيطالي بالتعاقد مع بونو، لتعزيز مركز حراسة المرمى في السيدة العجوز خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

ويأتي هذا التحرك الإيطالي في وقت حساس للغاية، حيث يسعى يوفنتوس للتعاقد مع حارس مرمى جديد لتدعيم صفوفه بخبرات دولية كبيرة، بينما يدرس الهلال خياراته بشأن قائمة اللاعبين الأجانب المسموح بقيدهم في المسابقات المحلية، خاصة بعد عودة الحارس محمد العويس الذي قدم مستويات مميزة مع "الأخضر" في المونديال الأخير.

وتشير شبكة "الجزيرة"، إلى أن النادي الإيطالي رصد مبلغًا يصل إلى 9 ملايين يورو للحصول على خدمات بونو، وهو رقم يتجاوز التقديرات السوقية الحالية للحارس الذي يبلغ من العمر 35 عامًا.

وبالرغم من أن عقده مع الهلال يمتد حتى صيف عام 2028، إلا أن فكرة المشاركة في الدوري الإيطالي مع فريق بحجم يوفنتوس قد تكون مغرية للغاية للحارس الذي حقق نجاحات تاريخية في الملاعب الأوروبية، وتحديداً مع إشبيلية الإسباني قبل انتقاله إلى دوري روشن السعودي في عام 2023، مما يضع إدارة الهلال أمام قرار صعب بشأن التخلي عن أحد أهم ركائز الفريق الفنية في الموسم الماضي.