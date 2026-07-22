لأهداف سياسية "كتالونية" .. تعرض جدارية "البطل" فيران توريس للتخريب في برشلونة

تعرضت اللوحة الجدارية التي رسمها الفنان الحضري الشهير "تي في بوي" تكريمًا للاعب فيران توريس، بطل نهائي كأس العالم الأخير، للتخريب خلال الساعات الماضية، حيث قام مجهولون بتغطية العمل الفني بالطلاء الأبيض بالكامل.

وكان الفنان قد أنجز هذا العمل في حي جراسيا الشعبي بمدينة برشلونة، وتحديدًا في شارع إسكوريال بالقرب من ساحة جوانيك، لتخليد اللحظة التاريخية التي منح فيها توريس اللقب العالمي لإسبانيا، إلا أن العمل لم يصمد طويلاً أمام موجة الغضب التي اجتاحت بعض الفئات المحتجة.

الجدارية الأصلية كانت تُظهر نجم نادي برشلونة بقميص المنتخب الإسباني وهو يقبل كأس العالم، في إشارة إلى هدفه القاتل في مرمى المنتخب الأرجنتيني.

وقد أكدت التقارير الواردة من موقع الحادث لصحيفة "موندو ديبورتيفو"، أنه تم طمس معالم اللوحة الجدارية صباح اليوم الأربعاء، وذلك بعد ساعات فقط من الانتهاء من رسمها، وظهرت على بقايا الجدارية كتابات مناهضة للوحدة الإسبانية ومطالبات بالاعتراف بالمنتخبات الرياضية الكتالونية.



