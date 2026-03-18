لأن سيباستيان هونيس يتناقض مع نفسه! أحد أبطال نادي شتوتغارت يواجه مصيرًا مريرًا مع الاتحاد الألماني لكرة القدم

في نادي هيرتا برلين، لا يزال الكثيرون حتى اليوم لا يصدقون ما حدث عندما يُذكر اسم ماكسيميليان ميتلشتات. مقابل مبلغ أصبح الآن مثيراً للسخرية قدره 500 ألف يورو، انتقل اللاعب المولود في برلين من النادي الذي هبط لتوه إلى الدوري الألماني الثاني في صيف 2023 إلى نادي VfB Stuttgart الذي نجا من الهبوط في مباريات الملحق، وترقى في غضون عام واحد ليصبح لاعباً أساسياً في المنتخب الألماني.
قبل بضعة أشهر من انطلاق بطولة أمم أوروبا على أرضه، أشاد به مدرب المنتخب الألماني يوليان ناجلسمان، واصفاً ميتلشتات، استناداً إلى إحصاءاته، بأنه «أفضل ظهير أيسر في الدوري الألماني بفارق كبير، وأحد أفضل أربعة ظهراء أيسر في العالم». على الرغم من أن ميتلشتات فقد مكانه الأساسي في التشكيلة خلال البطولة، إلا أن الترشيح وحده كان يمثل ذروة مؤقتة في مسيرته التي كانت متواضعة حتى ذلك الحين - وتوجت مرة أخرى بالفوز بكأس ألمانيا في الصيف التالي بعد موسم حافل بالأحداث تخللته مباريات في دوري أبطال أوروبا ضد عمالقة مثل ريال مدريد أو باريس سان جيرمان الذي فاز باللقب لاحقًا.
يمثل مسار ميتلشتات رمزاً لصعود شتوتغارت. وقد أكد ذلك مؤخراً المدرب سيباستيان هونيس. "قيمته بالنسبة للفريق كبيرة جداً - تقريباً منذ أن بدأت العمل هنا في VfB"، قال مؤسس النجاح بعد فوز VfB 4-1 على سلتيك غلاسكو في مباراة الذهاب من التصفيات المؤهلة لدوري أوروبا. ومع ذلك، ترك هونيس ميتلشتات على مقاعد البدلاء طوال 90 دقيقة في هذه المباراة المهمة للمرة الأولى في الموسم الحالي، مشيرًا بذلك إلى تحول طفيف في الأوضاع، والذي أصبح أكثر وضوحًا مؤخرًا: لم يعد اللاعب الذي كان ركيزة الفريق في السنوات الماضية خيارًا أساسيًا في المباريات المهمة!
صحيح أن هونيس أكد بعد مباراة سلتيك أن اللاعب البالغ من العمر 28 عاماً "سيؤدي دوراً مهماً حتى يومنا هذا". لكن في مباراة الذهاب من دور الـ16 ضد بورتو، حظي النجم الصاعد رامون هندريكس بالأفضلية مرة أخرى. في الفوز 1-0 على آر بي لايبزيغ يوم الأحد، اعتمد مدرب في إف بي، كما فعل في أوائل مارس ضد في إف إل فولفسبورغ - المباراة الثانية التي لم يشارك فيها ميتلشتات - على خط دفاع ثلاثي مع كريس فوريش في الجانب الأيسر. أظهر هندريكس مرة أخرى قوة هائلة خلفه وأصاب اللاعب الاستثنائي السريع كالسهم يان ديوماندي باليأس. وفي الخلفية، تنتشر شائعات تفيد بأن قصة نجاح ميتلشتات مع VfB قد تنتهي بنهاية حلوة ومرّة.
ف.ب. شتوتغارت: رامون هندريكس يتفوق على ماكسيميليان ميتلشتات
لا يمكن القول إن ميتلشتات يقدم موسمًا سيئًا بأي حال من الأحوال، لكن يمكن ملاحظة اتجاه هبوطي طفيف مقارنةً بأول عامين له مع الفريق. ومن المؤكد أن مشاركته في تسجيل 10 أهداف في 39 مباراة حتى الآن تعد إنجازًا ملحوظًا، بل إنها تتفوق بالفعل على رصيده في موسمه الأول مع في إف بي (7 أهداف). لكن أربعة من أهدافه الخمسة سجلها ميتلشتات من ركلة جزاء. وبصرف النظر عن المهام الهجومية البحتة، فقد تفوق عليه هندريكس في العديد من النواحي. فاللاعب البالغ من العمر 24 عاماً لا يتألق فقط باعتباره أفضل في المواجهات الثنائية (69.2 في المائة) وتمرير الكرة (87.2 في المائة)، بل إنه أسرع بكثير في الجري. ضد لايبزيغ، تجاوز مرة أخرى حاجز 35 كم/ساعة على الرغم من طوله البالغ 1.89 متر (!)، في حين تبلغ السرعة القصوى لميتلشتات حوالي 33 كم/ساعة. كما يتألق المدافع المتخصص في مركز قلب الدفاع كصانع ألعاب (ثلاث تمريرات حاسمة)، كما في تمريرته النموذجية التي أسفرت عن الهدف المهم الذي سجله إرميدين ديميروفيتش لتصبح النتيجة 2-1 مؤقتًا ضد 1. FC كولن.
الإحصائيات ماكسيميليان ميتلشتات رامون هندريكس المباريات (دقائق اللعب) 39 (2836) 39 (2.534) الأهداف 5 0 تمريرات حاسمة 5 3 المراوغات الناجحة (الدوري الألماني) 64,7 في المائة (11/17) 100 في المائة (7/7) نسبة التمريرات (الدوري الألماني) 82,3 87,2 نسبة الفوز في الصراعات (الدوري الألماني) 64.5 69,2 في المائة التدخلات الدفاعية (الدوري الألماني) 2,73 في المباراة 3,22 في المباراة الواحدة استحواذ الكرة (الدوري الألماني) 1,89 في المباراة 0,59 في المباراة الواحدة السرعة القصوى ≈ 33 كم/ساعة 35,04 إلى 35,24 كم/ساعة
لذلك، يبحث المسؤولون بقيادة المدير الرياضي فابيان فولجيموث، حسبما ورد، في سوق الانتقالات عن بدائل للجانب الأيسر من الدفاع. وفي هذا الصدد، تكاثرت مؤخرًا التكهنات حول التعاقد مع نازينهو لاعب سيركل بروج، والذي من المرجح أن تبلغ قيمة انتقاله حوالي عشرة ملايين يورو. خاصة وأن مستقبل هندريكس يبدو مفتوحًا أيضًا. ويقال إن اللاعب الهولندي يحظى باهتمام كبير من عدة أندية كبرى.
ووفقاً للتقارير، فقد جذب ميتلشتات اهتماماً كبيراً أيضاً. وبناءً على ذلك، فإن نادي SSC نابولي يتابع وضعه عن كثب، كما فعل في الصيف الماضي، كما أن يوفنتوس تورينو قد أبدى اهتماماً به أيضاً. كما ألمح ميتلشتات نفسه قبل عيد الميلاد بقليل إلى أنه على الرغم من عقده الذي يمتد حتى عام 2028، فقد يكون هناك تغيير في الأفق في المستقبل غير البعيد: "ربما يكون من الممكن في وقت ما اتخاذ الخطوة التالية."
وبالنظر إلى القيمة السوقية لميتلشتات التي تقدر بـ 18 مليون يورو، يتضح أن نادي VfB سيحقق ربحًا هائلاً من بيعه. في الوقت نفسه، قد يوقع اللاعب الدولي الذي يمر بأفضل سنواته الكروية عقدًا كبيرًا أخيرًا. من الناحية المالية البحتة، سيكون الانفصال في مثل هذا السيناريو مقبولًا لكلا الطرفين. ومع ذلك، فإن نهاية مفاجئة لمسيرة ميتلشتات في شوابيا بهذه الطريقة قد تترك طعمًا مرًا.
ترشيح ماكسيميليان ميتلشتات لبطولة العالم؟ سيباستيان هونيس يتناقض مع نفسه
في ميدلشتات، لن يخسر نادي VfB لاعباً محبوباً من الجماهير فحسب، بل لاعباً قيادياً أيضاً. فقد برز بالفعل في هيرتا باعتباره رجلاً صريحاً. وبناءً على ذلك، أعلن بوضوح في نهاية فبراير عن هدفه المتمثل في المشاركة في كأس العالم. ولم يرشح له مدرب المنتخب الألماني يوليان ناجلسمان للمشاركة في معسكر التدريب الذي أقيم في نوفمبر. وبدلاً من ذلك، تم اختيار ديفيد راوم وناثانيال براون. "كان هناك تبادل للآراء مع مدرب المنتخب الوطني في نهاية العام الماضي. هناك، شرح لي أسباب عدم ترشيحي وقال لي ما عليّ فعله. وقد زاد ذلك من حماسي للانطلاق. هدفي هو أن أؤهل نفسي لكأس العالم وأن أعود إلى المنتخب الوطني. ولهذا، عليّ أن ألعب كثيرًا وأقدم أداءً جيدًا."
لكن بعد بضعة أسابيع، تراجع بشكل نهائي في المنافسة الداخلية مع هندريكس في نادي VfB، مما قد يكون قلل من فرصه في الترشح لكأس العالم مرة أخرى. على أي حال، تشير العديد من المؤشرات حاليًا إلى أن ناغيلسمان لن يأخذ عددًا من لاعبي شتوتغارت في الاعتبار. ولذلك، ستبذل الجهود داخل صفوف النادي وفي أوساط VfB لتجهيز اللاعبين للترشيح المرتقب يوم الخميس للمباريات الودية في نهاية مارس.
بينما بادر دينيز أونداف بنفسه بإجراء مقابلة مثيرة للجدل وأثبت ذلك رياضيًا بشكل قاطع، قام هونيس شخصيًا بالتوسط لصالح ميتلشتات. "أعتبره لاعباً يمكن الاستفادة منه بشكل جيد في كأس العالم"، قال بعد مباراة سيلتيك، وشدد بشكل متناقض مع أفعاله: "بالطبع، يجب على جوليان أن ينتبه لبعض الأمور الأخرى التي لا أعرف عنها شيئاً. لكن ماكسي أظهر بالفعل أنه قادر على الوصول إلى مستوى عالٍ حتى ضد خصوم أقوياء."
لكن ميتشتات لم يُمنح الفرصة لإثبات نفسه أمام "المنافسين الأقوياء" منذ ذلك الحين. بدلاً من ذلك، كان في التشكيلة الأساسية عندما واجه لاعبين من هايدنهايم وماينز وسيلتيك (مباراة الإياب بعد الفوز 4-1). لذا، من المرجح أن يضطر ميتلشتات إلى تولي دور المتفرج الذي أصبح مألوفاً له الآن خلال فترة التوقف الدولية القادمة، عندما يواجه غانا (30 مارس) أمام جماهيره في شتوتغارت، من بين أمور أخرى.
ف.ب. شتوتغارت، جدول المباريات: نظرة عامة على المباريات القادمة
التاريخ (الساعة) المسابقة الخصم (المكان) 19 مارس (21:00) الدوري الأوروبي نادي بورتو (خارج أرضه) 22 مارس (19:30) الدوري الألماني أوغسبورغ (خارج أرضه) 4 أبريل (18:30) الدوري الألماني بوروسيا دورتموند (على أرضه) 12 أبريل (17:30) الدوري الألماني HSV (على أرضه) 19 أبريل (18:30) الدوري الألماني بايرن ميونيخ (خارج أرضه)