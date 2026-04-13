وفقًا لما أوردته صحيفة «AS» الإسبانية، فإن نادي «الريال» يعارض انضمام اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا إلى منافسه اللدود في كاتالونيا.
لأن ريال مدريد، من بين كل الأندية، يعارض ذلك: يبدو أن برشلونة سيضطر إلى التخلي عن أمله في التعاقد مع لاعب في المنتخب الإسباني
كيف يمكن ذلك؟ الأمر بسيط للغاية. فوفقًا لذلك، يمتلك النادي المدريدي خيار إعادة شراء بقيمة ثمانية ملايين يورو للاعب الذي نشأ في أكاديميته، والذي انتقل في الصيف إلى نادي أوساسونا مقابل خمسة ملايين يورو.
المثير في الأمر: أن مونوز ولد في برشلونة وينحدر أصلاً من أكاديمية "لا ماسيا" الأسطورية، التي تركها عام 2017 وانتقل عبر نادي CF دام إلى فريق ريال مدريد تحت 19 عاماً بعد أربع سنوات.
يمكن لريال مدريد الاستفادة من هذه البند خلال السنوات الثلاث المقبلة، والتي من المقرر أن تزيد بمقدار مليون يورو بعد كل موسم - وبالتالي لن يتعين عليه دفع مبلغ كبير نسبياً لإعادة اللاعب.
ليس برشلونة وحده: يبدو أن عدة أندية تتابع مونوز
ففي حال أبدى نادٍ آخر رغبته في التعاقد معه، سيكون على النادي دفع 40 مليون يورو بموجب بند الخروج - وهو أمر إلزامي في إسبانيا. علاوة على ذلك، حصل ريال مدريد على حصة بنسبة 50 في المائة من عائدات البيع وحق الشراء الأول، مما يتيح للبلانكوس التدخل في أي وقت. وببساطة: إذا تم تفعيل بند الخروج، فسيكون بإمكانهم التدخل.
ومونوز لديه سوق جيد في أوروبا. إلى جانب برشلونة، يُقال إن عدة أندية من الدوري الإنجليزي والدوري الإيطالي قد وضعت هذا اللاعب السريع في مرمى اهتمامها. في 33 مباراة خاضها مع أوساسونا في جميع المسابقات، سجل الشاب الإسباني ستة أهداف وصنع خمسة تمريرات حاسمة، بعد أن نال مكاناً أساسياً في التشكيلة فور وصوله.
علاوة على ذلك، احتفل مونوز في مارس الماضي بظهوره الأول مع المنتخب الإسباني، ولفت الأنظار على الفور بتسجيله هدفاً في الفوز 3-0 على صربيا. وبالتالي، فإن فرصته في الانضمام إلى تشكيلة المنتخب في كأس العالم هذا الصيف تبدو جيدة.
فيكتور مونوز: بيانات الأداء والإحصائيات في هذا الموسم
الألعاب 33 أهداف 6 تمريرات حاسمة 5 دقائق اللعب 2.496